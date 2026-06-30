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天逸集團聲明：未持股誠美材　媒體報導子虛烏有

▲▼天逸集團聲明：未持股誠美材　媒體報導子虛烏有。（圖／天逸金融提供）

圖、文／天逸金融提供

針對2026年6月29日媒體報導提及天逸集團與誠美材股權及表決權相關內容，天逸集團特此嚴正聲明如下：

一、 天逸集團及本集團負責人目前均未持有任何誠美材之股份，該報導所述內容多與事實不符，任何將天逸集團或本集團負責人與誠美材股權、持股主體或相關表決權乙事進行連結之說法，均毫無事實依據，而屬不法。

二、 針對媒體報導中影射天逸集團涉及誠美材相關股權或表決權爭議之內容，本集團在此鄭重澄清，相關內容純屬子虛烏有，絕非事實，除已對本集團商譽及社會形象造成嚴重影響外，亦損及本集團與投資人間信賴關係。

三、 本集團再次重申，天逸集團一向秉持合法、誠信及透明之經營原則，並無該報導所述不法情事。關於報導所提及之案件，其相關事實及法律責任目前均尚待司法機關調查釐清與法院最終認定。任何媒體對於任何未經查證即散布、引用或傳播不實資訊，致損害本集團及負責人名譽、商業信用或其他合法權益之行為，本集團將蒐集相關事證，並保留一切法律追訴權利，依法追究相關民事、刑事及其他法律責任，以維護本集團合法權益。

四、 為維護良好的投資環境，本集團特此呼籲各界及媒體，於報導或轉載相關資訊時，應秉持客觀、公正及查證原則。期盼媒體勿淪為有心人士操縱經營權之工具，或散播未經證實之內容，以避免造成公眾誤解、損害企業聲譽，並共同維護廣大投資人之權益

特此聲明。
天逸集團
西元2026年6月30日

關鍵字： 天逸集團誠美材

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