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快訊／大樂透連15槓「下期飆4.9億」　百萬紅包送出6組

▲▼大樂透、彩券行、彩券。（圖／記者許力方攝）

▲大樂透頭獎今晚未送出，頭獎獎金下期上看4.9億元。（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

大樂透115000066期派彩結果30日晚間出爐，本次頭獎未開出，已是15連槓，下期累積金額預估上看4.9億元。至於端午加開的百萬紅包，本次共開出6組、共有7注中獎，其中5組為單注中獎，1組為2注均分，剩餘15組獎項次期將繼續加開。

大樂透第115000066期號碼由小到大分別是04、10、16、29、36、45，特別號14

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