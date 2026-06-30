快訊／大樂透連15槓「下期飆4.9億」　百萬紅包送出6組

快訊／逾69萬人歡呼！006208配發4.75元創高 7/16除息交易

採半年配、股東人數高達69.4萬人的富邦台50（006208）今（30日）公布配息金額4.75元，創史上最佳紀錄，以今日收盤價250.20元計算，年化殖利率3.79%。

無人機飆股錦明「抓去關」 明起處置到7／14

政府力推「無人機條例」市場解讀為概念股利多，相關類股勁揚，不過櫃買中心今（30）日公告，無人機飆股錦明（3230）近6個營業日漲41.23%，且成交量、週轉率皆出現異常，明（7月1日）起列入處置，5分鐘分盤交易。

快訊／00927季配1.88元新高！年化配息率飆18% 7／16除息

擁有9.55萬受益人、資產規模339.35億元的季配型台股ETF群益半導體收益（00927）今（30）日公告最新配息資訊，每股配發1.88元配息以來新高，今（30）日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%，年化配息率約18%，為今年以來台股ETF配息率冠軍。

雷虎挾「無人機國家隊」連2根漲停 獲利開獎「單月虧損」

受惠於《國防自主無人載具科技發展及採購條例》在野版本預算規模可能提高下，激勵雷虎（8033）今日以漲停價169.5元作收，連拉2根漲停；由於股價波動大，被要求提前公布單月營運概況，公司自結5月單月虧損900萬元。

上市櫃「薪情」放榜 股王信驊員工均領561.7萬元奪冠

證交所、櫃買中心今（30）日公布去年（2025）逾千家上市櫃公司非擔任主管職務全時員工薪資統計，若以中位數來看，上櫃股王信驊（5274）平均數561.7萬、中位數453.7萬居冠，第2名則由上市公司聯發科（2454）以平均數、中位數各446.5萬與355.2萬奪下。

台股尾盤踩煞車！收漲1126點 台積電漲勢急縮收2410元

台股今（30日）開高走高，盤中一度衝出1611點史上盤中第4大漲點，但在權值股遭殺尾盤下反彈小踩煞車，加權指數終場大漲1126.01點，以46125.91點作收，漲幅2.5％，成交量1兆2033.23億元。

00685L分割最後交易日漲逾6%！ 下周估每股12元甜甜價入手

今年最賺錢的台股ETF群益（00685L） 將1分為24 今（6月30日）為分割前最後交易日，今股價重回300元以上，大漲逾6% ，下周二（7月7日）恢復交易，投資人有機會以每股12元甜甜價入手。

國巨帶頭飆！ 被動元件滿血復活、16檔亮燈

台股創高後拉回，今（30）日迎來強勢反彈，指數重返4萬6千點之後，日本第三大鋁電廠Rubycon發出漲價通知，激勵被動元件滿血復活，國巨*（2327）10點半過後強勢鎖住1140元漲停價位，凱美（2375）、大毅（2478）、蜜望實（8043）、禾伸堂（3026）、華新科（2492）等15檔個股鎖住漲停價位。

青雲捲美超微AI伺服器走私摜跌停 是方摔6%急拉

受到美超微(Super Micro Computer) 涉嫌將搭載輝達（NVIDIA）高階 AI 晶片的伺服器違法出口至中國等地案件波及，美超微台廠供應鏈業者、記憶體飆股青雲（5386）今（30）日開盤摜跌停價472元，同案也被檢調搜索的是方（6561）跌逾6.65%後拉回。

快訊／聯發科飆漲停！ 台股狂飆1613點史上盤中第4大

台積電（2330）、聯發科（2454）等多檔權值股與金融股領軍狂奔，帶動台股午盤暴力走升，逾1349家上市櫃公司上漲呼應，加權指數狂飆1613.48點至46613.38點，盤中漲點寫下台股史上第4大。