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FUN!嗜100有日本袖珍藝術、台灣創意積木與上百場DIY體驗　免費索票

▲2026年「FUN!嗜100」全新主視覺，呈現匯聚各類嗜好的夏季盛會意象。(圖／貿協提供)

▲ 2026年「FUN!嗜100」全新主視覺，呈現匯聚各類嗜好的夏季盛會意象。 (圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

2026 FUN!嗜100(Hobby & Fun Festival)即將於今年7月17日(五)-19日(日)於台北世貿一館A區展出。主辦單位外貿協會指出，該展以嗜好為核心，匯集各式手作工藝、模型玩具及創作者商品，除了展示及銷售外，現場更提供上百場DIY體驗與課程，打造集結展示、互動、銷售於一體的新型展覽平台，成為各類嗜好及手作愛好者、親子、青少年等族群必訪的夏季盛會。

今年展出在模型玩具部分，重點參展廠商：

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▲日本袖珍屋協會台灣分部、台灣創意積木發展協會、簡單製造展出作品。（圖／業者提供）

▲日本袖珍屋協會台灣分部、台灣創意積木發展協會、簡單製造展出的作品。（圖／業者提供）

日本袖珍藝術協會台灣分部：該分部致力於推廣袖珍藝術(Miniature Art)，連結台灣與日本袖珍創作交流，以精緻細膩的微型作品呈現生活、文化與故事，結合展覽、教學及創作分享，讓更多人認識袖珍藝術的魅力，並持續推動台日袖珍藝術交流與創作者合作。這是日本袖珍屋協會台灣分部成立後首度對外展出，以「走進袖珍日常」為主題，呈現充滿台味的生活記憶，現場更提供手作體驗與講座，手把手帶你完成人生第一件袖珍作品，一步步走進袖珍藝術的世界。

台灣創意積木發展協會：該會是亞洲華語區成立最久最大且專業樂高積木論壇，擁有豐富的創作能量與展出經驗。同時也是丹麥商樂高公司認證LUG(LEGO User Group)。本次協會將用萬片積木精準還原台北101、高雄車站、高雄85大樓與台鐵火車等建築物與交通工具，做成大型的城市動態展示。

簡單製造：來自台南的商品研發品牌簡單製造 Simply Made，致力於開發融合台灣文化與生活元素的積木產品。品牌長期以台灣在地故事與生活場景為靈感，設計多樣化的積木形式商品，並延伸應用於文具、教具、玩具及生活用品等領域，所有產品皆

是在地設計與製造。期望透過可動手組裝的作品，讓不同年齡層的創作者在組裝與創作的過程中發揮想像力，讓學習與生活自然連結。

▲X8TOY、方舟玩具展品。（圖／業者提供）

▲X8TOY、方舟玩具展品。（圖／業者提供）

X8TOY將於展中打造長達24公尺寬的超壯觀扭蛋牆，現場集結琳瑯滿目的熱門品類，涵蓋微縮擬真的生活小物、融化人心的療癒動物，以及幽默搞怪的公仔等。豐富的款式將不僅帶給民眾「轉動旋鈕、打開蛋殼」試手氣的樂趣，更滿足收集控「一站湊齊全套」的成就感。

本次方舟玩具則號召10多家老玩具收藏家與店家共同進駐展場。現場將展出各式充滿懷舊溫度的經典收藏，包含精緻的復古模型車，以及日美系絕版玩具。透過這些跨越時代的藏品，不僅展現玩具的多元樣貌，更讓觀展民眾在各具特色的攤位中，享受挖掘稀有絕版品的尋寶趣味。

今年展出跨越媒材的職人現場，將可直擊三位大師的創作哲學：

▲Atelier Tulip、積木國王大黑白、郭桄甄展品。（圖／業者提供）

▲Atelier Tulip、積木國王大黑白、郭桄甄展品。（圖／業者提供）

一、首度來台的日本手作 YouTuber Atelier Tulip，擅長以毛線刺繡與俄羅斯刺繡技法創做出栩栩如生的立體動物。這次她特別親臨現場，運用日本Clover可樂牌工具，完整示範刺繡從選線、修剪到成形的創作全過程。

二、積木國王大黑白擅長用樂高積木堆砌出台灣獨有的街景與建築，用不同的樂高零件還原傳統廟宇、住宅大樓、車水馬龍的街景。展中也將舉行粉絲見面會，親自揭開他的樂高工作室裝潢巧思與經營YouTube頻道的秘辛。

三、從事袖珍藝術創作及教學逾20年的袖珍藝術家郭桄甄，憑著對生活的細膩觀察，將台鐵便當的時光情懷、巷口攤販的人情味，以及辦桌的熱鬧景象，精準縮進1/12的袖珍維度裡，用極致的工藝留住台灣獨有的文化記憶。

展出詳細內容可上活動官方網站｜https://www.hobbynfun.com.tw/zh-tw/index.html

免費索票連結：https://hobbynfun.pse.is/96jvuh

關鍵字： FUN!嗜100日本袖珍藝術台灣創意積木DIY體驗免費索票

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