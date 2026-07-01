台積電「仙人指路」盤後鉅額新天價！　專家看好48000點

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電（2330）30日股價劇烈震盪，盤中最高衝上2,475元，但尾盤遭大單壓低，終場收2,410元、漲40元。不過盤後鉅額交易卻驚見2,585.87元新天價，被解讀大型資金仍看好後市。

權王台積電今天早盤氣勢強勁，一度大漲超過百元，最高來到2,475元，但接近收盤時賣壓明顯升高，最後還出現逾1.8萬張摜壓單，讓漲幅快速收斂，終場以2,410元作收，單日漲幅1.69％。雖然現貨價格還沒突破歷史高點，但市場焦點已轉向盤後交易。

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▲台積電（2330）鉅額交易。（圖／翻攝證交所）

盤後鉅額交易驚現新高價 6筆交易吸金近百億元

根據證交所資料，台積電盤後共有6筆鉅額交易，總量超過4,077張，成交金額約98.5億元。其中最受矚目的是一筆僅8張的配對交易，成交價格竟高達2,585.87元，刷新過去鉅額交易紀錄，也引發市場熱議。

若以2,585.87元的成交價與現貨收盤相比，等於市場預留超過175元的上漲空間。由於台積電股價每漲1元，約可替加權指數增加8.24點，換算下來，潛在貢獻點數超過1,400點，台股後續不僅有機會挑戰47,500點關卡，若資金動能延續，甚至可能進一步朝48,000點歷史大關邁進。