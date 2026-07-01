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金管會前主委成「國泰金門神」放水？　郭明鑑兼職不處理

2017年郭明鑑（右）接任國泰世華銀行董事長。

▲2017年郭明鑑（右）接任國泰世華銀行董事長。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

外界也好奇，原本發出聲明強調郭明鑑兼職均依法申報、無不當利益的國泰世華，為何會在短短三天急轉直下，由國泰金宣布讓郭明鑑請辭，關鍵就在於此案不僅扯出金融業高層兼職浮濫的黑洞，還有國泰金內部多道監理關卡形同虛設，加上國泰投信延遲半年多才發現郭明鑑兼職，向主管機關金管會呈報後，金管會卻在第一時間以「兼職並未違法」回應，更讓外界質疑金管會是否因王儷玲、吳當傑等退職主委、副主委轉當金控獨董，而對國泰金「放水」。

據國泰投信發出的重大訊息，旗下八檔共同基金需重算淨值，依「從優補償原則」辦理受益人補償，金額約4.9億元，若加計全權委託帳戶損失約4.54億元，整起事件認列補償及賠償金額至少9.5億元，均由國泰投信以公司資金吸收，影響人數超過五萬人。不少金融圈人士都形容這是「投信業近20年來最嚴重的內控事件之一。」

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國泰金控2位獨立董事王儷玲、吳當傑，曾任金管會主委、副主委，遭疑面對董事長兼職爭議及公司治理失靈，為何未能及時提出警訊、發揮監督功能。

▲國泰金控2位獨立董事王儷玲、吳當傑，曾任金管會主委、副主委，遭疑面對董事長兼職爭議及公司治理失靈，為何未能及時提出警訊、發揮監督功能。

王儷玲

▲王儷玲

吳當傑

▲吳當傑

金管會為自清，罕見大動作派檢查局、證期局與銀行局，對國泰投信進行實地金檢。「過去金管會鮮少對單一金融公司進行金檢，甚至打算擴大到對單一金控模範生金檢，代表此事已踩到金管會的紅線。」金融同業說。

本身是柔道黑帶，也是建中黑衫軍的蔡鎮宇（中）性格海派，一言不合出手並非首次。（中央社）

▲本身是柔道黑帶，也是建中黑衫軍的蔡鎮宇（中）性格海派，一言不合出手並非首次。

推動AI、數位金融、永續金融之外，建立符合國際標準的公司治理，是國泰金近年來重要舉措。

▲推動AI、數位金融、永續金融之外，建立符合國際標準的公司治理，是國泰金近年來重要舉措。

「郭明鑑請辭不代表事件落幕，他的兼職問題導致國泰投信大賠近10億元，又有逾5萬多名投資人受害，讓公司治理內控失靈、多道監理關卡形同虛設的問題浮上檯面，直接打臉主管機關（金管會），必須祭出鐵拳伺候。」業內人士觀察。


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