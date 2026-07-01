國泰金「鐵拳教育」還有未爆彈！　同業：踩到金管會紅線

▲郭明鑑擔任世芯獨立董事，同時也是國泰投信董事，觸碰了利害關係人交易紅線。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

金管會為自清，罕見大動作派檢查局、證期局與銀行局，對國泰投信進行實地金檢。「過去金管會鮮少對單一金融公司進行金檢，甚至打算擴大到對單一金控模範生金檢，代表此事已踩到金管會的紅線。」金融同業說。待金檢結果出來後，如有牽涉利害關係人交易，恐有未爆彈。

據國泰投信發出的重大訊息，旗下八檔共同基金需重算淨值，依「從優補償原則」辦理受益人補償，金額約4.9億元，若加計全權委託帳戶損失約4.54億元，整起事件認列補償及賠償金額至少9.5億元，均由國泰投信以公司資金吸收，影響人數超過5萬人。不少金融圈人士都形容這是「投信業近20年來最嚴重的內控事件之一。」

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▲郭明鑑2013年起擔任遠東宏信非執行董事，且是薪酬及提名委員會委員。遠東宏信主要股東為中國中化集團（Sinochem）體系。

而且，八檔基金要賣掉世芯股票，不只影響基金投資人，也影響世芯股東權益和金融秩序，基金投資人可以獲得補償，世芯股東若受影響，可以向國泰金求償嗎？

一位金融業人士坦言，「關係人」這顆地雷，是所有公司經營者都要戒慎恐懼、絕對不可誤踩。從《公司法》《證券交易法》到《銀行法》都特別對關係人作明確的規範，就是要防止利益輸送與確保交易公平性，掌握眾人資產操作的金融業，規範又更為嚴苛。

▲國泰金控60週年慶時，蔡宏圖（右）與蔡鎮宇（左）兄弟難得同台。

「郭明鑑是金融圈老將，不僅自身就該清楚界線，國泰金內部監理機制竟完全未提醒，犯這種低級錯誤，跌破外界眼鏡。」該人士搖著頭說。

據了解，金檢鐵拳不僅對國泰投信，也不排除擴大至國泰世華銀行，甚至整個國泰金。「金管會已將調查重點，由投信公司內控，延伸至金控集團治理及跨子公司資訊管理是否存在系統性缺失，這也是歷來投信事件較少見的監理方向。」一位金融高層觀察。

▲2017年郭明鑑（右）接任國泰世華銀行董事長。

「更何況，金檢過後，若發現郭明鑑與兼職獨董的上市公司有任何利益往來，甚至牽扯內線交易行為，案情還會持續升溫，如進一步讓檢調介入，仍延聘郭明鑑當資深顧問的國泰金，恐將陷入進退維谷的窘境。」法界人士提醒。

國泰投信8檔基金估值重算，撻伐聲浪沸沸揚揚。6月30日傍晚，日前公告辭任國泰世華銀行董事長郭明鑑，透過律師林繼恆和吳佳霖發出6點聲明，強調兼職並無不法，並已經向國泰金董事長蔡宏圖婉謝擔任金控資深顧問一職。而國泰金最新聲明也表示，尊重。



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