欠稅大戶新名單！　黃任中個人欠19.75億居冠、家族合計逾35億

▲ 財政部外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（1）日公告最新重大欠稅案件，全國公告件數共826件，金額約780.83億元，較去年公告資料相比，件數減少42件、金額減少47.4億元。5區國稅局個人欠稅名單中，已故股市名人黃任中欠繳綜合所得稅19.75億元，仍高居榜首，由於依法可追稅到2032年3月4日，預料將持續霸榜；若加計黃承志、黃瑞月、黃瑞雪等家族成員欠稅15.33億元，黃任中家族合計欠稅達35.08億元，成為此次名單焦點。

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▲5區國稅局個人欠稅大戶排名。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

根據公告資料，黃任中欠繳綜合所得稅19.75億元，欠稅年度為84年，所屬轄區為台北國稅局，排名個人欠稅第1名。第2名則為高雄國稅局轄內的黃承志、黃瑞月、黃瑞雪，欠繳綜合所得稅及遺產稅15.33億元，欠稅年度包括86、85、89年。

個人欠稅第3名為夏黃新平，欠繳綜合所得稅12.86億元，欠稅年度為84、85年，同樣由台北國稅局公告。第4名為魏述美等，欠繳遺產稅及贈與稅8.23億元，欠稅年度包括85至87年、84至85年，所屬轄區為南區國稅局。

其餘前10大個人欠稅名單中，第5名為李秀隆，欠繳贈與稅6.98億元；第6名林天財欠繳贈與稅5.30億元；第7名高伯卿欠繳贈與稅4.91億元；第8名于秀貞、于擎天欠繳遺產稅4.86億元；第9名謝世起（原名謝宗杰），欠繳綜合所得稅4.29億元；第10名陳秀介欠繳綜合所得稅及贈與稅4.02億元。

財政部表示，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依《稅捐稽徵法》第34條第1項規定，每年7月1日公告個人累計欠稅超過1000萬元，或營利事業累計欠稅超過5000萬元的確定案件。

公告內容包括欠稅人姓名或名稱、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額，並包含滯納金、利息、滯報金、怠報金等；若納稅義務人為營利事業，也會一併公告負責人姓名及地址。財政部指出，此次公告期間自115年7月1日至同年12月31日止，為期6個月，並同步刊登於財政部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站。