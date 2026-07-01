台股站回47K！飆漲1167點　台積電漲85元攻2495

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（1日）以46234.7點開出，指數大漲108.79點，漲幅0.24％。指數隨後進一步上漲1167.19點至47293.10點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲85元來到2495元，漲幅3.53％；鴻海（2317）上漲4元至255元；聯發科（2454）上漲70元至4315元；廣達（2382）上漲5.5元來到373.5元；長榮（2603）上漲2元至186.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲136.46點或0.26％，收在52319.2點；標準普爾500指數上漲58.93點或0.79％，收7499.36點；那斯達克指數上漲393.58點或1.52％，收在26213.72點；費城半導體指數上漲537.3點或3.92％，收14246.96點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|52319.2
|▲136.46
|▲0.26%
|S&P500
|7499.36
|▲58.93
|▲0.79%
|NASDAQ
|26213.72
|▲393.58
|▲1.52%
|費城半導體指數
|14246.96
|▲537.3
|▲3.92%
資料來源：證交所
讀者迴響