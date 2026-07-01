台股站回47K！飆漲1167點　台積電漲85元攻2495

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（1日）以46234.7點開出，指數大漲108.79點，漲幅0.24％。指數隨後進一步上漲1167.19點至47293.10點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲85元來到2495元，漲幅3.53％；鴻海（2317）上漲4元至255元；聯發科（2454）上漲70元至4315元；廣達（2382）上漲5.5元來到373.5元；長榮（2603）上漲2元至186.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲136.46點或0.26％，收在52319.2點；標準普爾500指數上漲58.93點或0.79％，收7499.36點；那斯達克指數上漲393.58點或1.52％，收在26213.72點；費城半導體指數上漲537.3點或3.92％，收14246.96點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 52319.2 ▲136.46 ▲0.26% S&P500 7499.36 ▲58.93 ▲0.79% NASDAQ 26213.72 ▲393.58 ▲1.52% 費城半導體指數 14246.96 ▲537.3 ▲3.92%

資料來源：證交所