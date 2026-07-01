反指標女神宣布「賣掉正二」：太痛苦了！點名買回這3檔

▲巴逆逆。（圖／翻攝臉書／吃土鋁繩-巴逆逆﻿）



記者施怡妏／綜合報導

被網友戲稱為「反指標女神」的財經網紅巴逆逆，今（1日）在臉書表示，雖然股票一路上漲，但她決定把正二賣掉，回到個股操作，認為買ETF就是要輕鬆、舒服，即使遇到大跌也比較能冷靜看待，但持有正二讓她感到痛苦，接下來考慮買創意（3443）等個股，或是再買回國巨*（2327）、0050，貼文掀起熱論。

持有正二壓力變大

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巴逆逆在臉書發文，近期市場表現雖然強勢，股票價格一路上漲，但她在持有正二之後，發現自己風險的承受能力降低了很多，理想狀態應該是相對輕鬆、舒服，即使大跌也無感。她坦言，買了正二之後，感覺壓力增加，整個過程讓她感到痛苦。

巴逆逆透露，既然要承受這種痛苦感，打算把正二賣掉後，重新買回個股，像是創意（3443），也可能會再把國巨*（2327）買回來，若實在不行，就再買回0050，「投資還是要以舒服為準」。

貼文一出，掀起網友討論，「拜託賣完就什麼都別買了」、「難怪台股開始飆漲了」、「正二準備漲三倍」、「創意千萬不要買呀」、「終於要賣正2了，股市要突破50000了」、「拜託不要買國巨也不要買0050」、「這是我今年下半年的第一天，聽到最開心的事了！什麼他鄉遇故知，洞房花燭夜，都不能比，尤其是還沒點名到我的個股，真好睡啊！今晚～」。