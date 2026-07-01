大立光遇賣壓！飆漲6%突翻黑　投顧喊目標價5650元





▲大立光董事長林恩平。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大立光（3008）今（30）日在台股早盤股價強勢走揚，上漲270元或6.29%，來到4560元，不過隨後遭遇獲利了結賣壓翻黑。大型金控旗下投顧最新研究報告看好，大立光除受惠iPhone鏡頭規格升級外，光通訊CPO（共同封裝光學）布局也具長期機會，給予目標價5650元、評等「買進」，但在蘋果漲價壓力下仍無法提振市場信心。

大型金控旗下投顧指出，大立光第2季營收、獲利預估同步上修6%，主要受惠4至5月營收年增32%，表現優於原先預期，加上美系客戶營運策略有助銷量提升，韓系及陸系安卓旗艦機也持續採用更高階新鏡頭，帶動營運表現優於預估。

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報告估計，大立光第2季營收上修6%至140億元，雖季減10%，但年增20%；單季EPS同步上修6%至37元。展望第3季，由於進入手機傳統旺季，該投顧估計大立光營收可望達195億元，季增39%，EPS估為58.9元、年增11%。

報告並指出，美系客戶預計於第3季推出搭載可變光圈鏡頭的iPhone 18，有助於提升大立光產品單價，並鞏固獨占供貨份額。大型金控旗下投顧認為，可變光圈鏡頭貢獻值得觀察，將成為後續營運成長動能之一。

除手機鏡頭本業外，大立光光通訊布局也受到關注。報告指出，大立光與轉投資公司先進光（3362）於Computex攜手展出精密FA（Fiber Array，光纖陣列）、PMLA（Parallel Micro-Lens Array）及V-Groove（V型槽）等研發樣品，目標應用於CPO相關領域。

大型金控旗下投顧表示，大立光以精密對位專長切入光通訊應用研究約8個月，預計2026年9月建置試產線，初期將採半自動化生產，並邀請潛在客戶看廠；若後續正式量產，將再導入全自動化。不過，相關設備建置到正式量產仍需時間，最快要到2028年才可能對營運貢獻約1%至2%。

報告進一步指出，大立光多元布局包括車用、機器人、AI眼鏡及光通訊應用，有助拓展高成長產品領域。其中，CPO應用中的PMLA技術，與大立光既有鏡頭技術具相關性，而大立光具備自製精密對位機台能力，可將光子元件與光纖對接製程精度控制在0.3微米以下，優於業界約0.5至0.8微米水準。

大型金控旗下投顧估計，大立光2026年、2027年營收將分別年增11%、6%，達679億元、722億元；營業利益年增13%、9%，EPS分別為197元、209元。報告指出，2027年預估上修3%，主因看好美系客戶可變光圈對營運帶來正面貢獻，加上安卓旗艦機鏡頭持續升級。

該投顧認為，大立光即將進入旺季，手機鏡頭規格升級帶動本業向上，加上光通訊等多元布局具長期想像空間，因此將評價基準調升，以27倍2027年預估EPS 209元計算，給予目標價5650元，投資評等維持「買進」。