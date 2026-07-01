陸記憶體大廠突「風險示警」！台廠一片慘綠　華邦電重摔9%

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

在市場仍看好記憶體受惠AI（人工智慧）供需吃緊、漲價循環可望延續之際，中國存儲晶片龍頭兆易創新昨（6月30日）晚主動示警其產品價格已處於歷史高位，且股價面臨估值較高的風險，全面重創今日（7月1日）台廠記憶體股價，龍頭廠南亞科（2408）、華邦電（2344）領跌，跌逾一度達9%。

掛牌於上證所、以生產製造FLASH記憶體為主的IC設計公司兆易創新在昨日創下歷史天量與上半年高達300%的驚人漲幅後，晚間主動「降溫」，發布股票交易5大風險，包括「股價短期上漲後快速回落風險」、「估值較高風險」、 「存儲行業周期波動風險」、「公司經營風險」、「 公司研發風險」。

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兆易創新坦言，記憶體產業具有顯著的周期性波動特徵，近期利基型儲存產品價格上漲，是因主流市場因應 AI 需求大增，國際大廠將產能重心轉移，導致利基型市場間接受惠於供應緊張，但目前價格已處於歷史高點，高昂的價格已對相對穩定的下游市場（如消費、工業、網通、汽車等）需求產生一定程度抑制。公司直言，繼續大幅上漲的趨勢不可持續，未來隨著產能邊際增加，產品價格恐將出現相當幅度的回落，這將直接衝擊公司的營運。

受此影響，韓股中三星電子、SK海力士分別跌超5%、4%；美股存儲概念夜盤表現也回落，SanDisk 跌超3%，美光科技跌超1%。

至於台股記憶體股全面走跌，南亞科早盤最低跌至412元，跌逾近9%，華邦電失守200元，一度跌至188元，大跌9.3%，旺宏（2337）最重跌逾8%；群聯（8299）、創見（2451）、力積電（6770）都有半根以上跌幅。