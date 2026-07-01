看0050一路創高後悔了？他重押美股ETF陷掙扎　網提1關鍵：你沒做錯

▲AI浪潮帶動台股大漲，讓重押美股ETF的網友忍不住懷疑自己的投資策略。（示意圖／資料照，記者李毓康攝）

記者萬玟伶／綜合報導

近年AI浪潮席捲全球，台積電股價屢創新高，也帶動台股ETF繳出亮眼成績單。不過，就有一名網友坦言，自己當初認同指數化投資理念，因此沒有選擇0050、006208，而是將大部分資金投入美股ETF「VTI」，如今眼看台股一路大漲，忍不住感嘆「錯失台股AI浪潮」，也開始思考是否該調整配置。

原PO在Dcard以「錯失台股AI浪潮」為題發文表示，剛進市場時做了不少功課，深受指數化投資及長期持有美股、享受複利成長的理念吸引，因此最後沒有選擇大家常買的0050、006208，而是把大部分資金投入VTI。他表示，當時認為0050、006208成分股中，台積電權重過高，「可以說是台積電形狀的ETF」，感覺風險過於集中。反觀VTI涵蓋美國近4000家企業，從大型科技股到中小型企業都有，分散程度高，加上美國仍是全球經濟與資本市場核心，因此認為長期持有是相對穩健且合理的選擇。

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然而，近兩年AI浪潮帶動台積電股價不斷創高，也讓0050、006208繳出亮眼績效。自己持有的VTI雖然並非沒有上漲，但漲幅與台股相比仍有明顯差距。他坦言，開始懷疑當初強調分散風險、全球配置的策略，「感覺之後應該要再調整配置參與台股成長？」因此發文詢問大家的看法與經驗。

貼文曝光後，不少網友認為，既然當初選擇VTI，就是看中分散風險，不該因短期行情否定原本策略。「分散風險本來就會犧牲部分報酬」、「台股這兩年是特例，拉長到20年的話，VTI絕對讓你睡得著覺」、「你不是選錯，是剛好選在一個台股短期報酬異常誇張的時間點」。也有人安慰，「都已經知道自己買的東西是什麼、為什麼買，沒必要懊悔自己為什麼當初沒買其他的」、「投資沒有對錯，只有適合自己的風險係數」、「VTI跟0050都贏定存已經贏一半的人了」、「能長抱才是真的本事」。

也有另一派網友認為，原PO現在的想法與當初投資理念有些矛盾。「當初投資VTI不就是為了防禦嗎？4000家分散就代表只有少部分漲的時候，其他沒漲的會拉低平均不是？」、「這類簡單數學題在你投入資金前應該隨便都知道答案」，甚至直言，「現在說什麼錯失漲幅，不就是認為你根本不知道你在投資什麼？」。

另外，也有不少人分享自己的配置方式，認為不一定只能擇一投資，「複委託美股、台美都一起存，分散風險兼顧主場成長」、「我都投複委託SPY跟0050各存一半，哪邊大漲我都會很開心」。還有人建議，「嫌VTI漲太慢不如直接波段一部分到QQQ吧」，也有網友分析，「這波是AI硬體帶動台股，接下來如果轉向軟體應用應該就是美股了」，認為市場未來仍有不同機會。