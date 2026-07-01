立委敲碗「台股延長交易」　證交所董座鬆口2方案

▲ 金管會主委彭金隆。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股牛氣衝天可望挑戰5萬點，立委羅明才在今（1）日質詢台股交易制度調整，包括延長交易時間、證交所稅調降、交割結算日縮短等，證交所董事長林修銘透露，目前正在研議台股延長到三點或三點半都是可能方案，惟金管會主委彭金隆強調，並非所有制度跟人家一樣才叫「國際接軌」，交易制度優化必須很審慎，要有社會共識才能推動。

羅明才說，台股漲到4萬7千點、4萬8千點，已是全球市值第五大市場，金管會如何引領台股提升為第四大？制度上有何調整措施？

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彭金隆指出，金管會不會去預期指數漲多少，其責任在於交易制度建立、國際投資人對接、投資資訊透明度提升等，會努力推動台股成為國際級資本市場。

而林修銘在財委會中透露，台股交易時間的確比臨近亞股來得短，目前正在研議方向將台股交易時間延長一個小時或是一個半小時，收盤時間延至三點或是三點半，與日股看齊，證券商希望一盤到底，中間不要休息，但一切仍要評估IT韌性等因素。

至於現行交割時間是否由T+1縮短為T+1，彭金隆指出，並不是所有跟國際間一樣就是國際接軌，T+1、T+2不是重點，重點在於交易制度優化，如何優化才是對市場有利的才重要，舉凡制度改變都要非常審慎。

