快訊／157萬人喜迎！0056季配1.35元　年化分配率逾10%

快訊／323萬股民注意！0050配0.6元大縮水 7／21除息

擁有323.87萬股民的台股ETF始祖、元大台灣50（0050）今（1）日公告最新配息評價，每股配發0.6元，較前次配發縮水4成，預計7月21日除息，7月20日為最後買進日。

立委敲碗「台股延長交易」 證交所董座鬆口2方案

台股牛氣衝天可望挑戰5萬點，立委羅明才在今（1）日質詢台股交易制度調整，包括延長交易時間、證交所稅調降、交割結算日縮短等，證交所董事長林修銘透露，目前正在研議台股延長到三點或三點半都是可能方案，惟金管會主委彭金隆強調，並非所有制度跟人家一樣才叫「國際接軌」，交易制度優化必須很審慎，要有社會共識才能推動。

陸記憶體大廠突「風險示警」！台廠一片慘綠 華邦電重摔9%

在市場仍看好記憶體受惠AI（人工智慧）供需吃緊、漲價循環可望延續之際，中國存儲晶片龍頭兆易創新昨（6月30日）晚主動示警其產品價格已處於歷史高位，且股價面臨估值較高的風險，全面重創今日（7月1日）台廠記憶體股價，龍頭廠南亞科（2408）、華邦電（2344）領跌，跌逾一度達9%。

青雲「高層羈押」吃下2根跌停！ 公司：總經理職務推暫代人選

因美超微（Supermicro）走私高階AI伺服器至中港澳案，青雲（5386）總部周一遭搜索，昨（周二、6月30日）總經理呂仰鎧遭羈押，牽連青雲連2個交易日跌停，今（7月1日）以跌停價425作收，公司也上傳重訊表示，總經理職務暫由董事長特別助理邱陳振暫代。

勞工大紅包！新制勞退基金前5月暴賺1.4兆 人均分紅達11.1萬

台股5月強強滾，單月狂飆5896點，勞動基金運用局今（1）日公布，勞動基金5月大賺5860億元，其中攸關勞工退休分紅的新制勞退基金，5月單月賺4050億元，累計今年前5月賺1兆4541億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1310萬戶計算，每位勞工平均可分紅高達11.1萬元，創下歷史紀錄。

國泰金「鐵拳教育」朝野立委開轟 彭金隆：只有監理官、沒有老長官

今（1）日立法院召開財委會，朝野立委為「國泰鐵拳」事件砲聲隆隆，國民黨立委賴士葆炮轟國泰世華銀行前董座郭明鑑兼職造成投信投資損失，這是「監理擺爛、治理失靈」，郭國文批金管會遇老長官就輕忽。

金控除息不同調！富邦金花11秒填息 玉山金陷貼息

富邦金（2881）、玉山金（2884）兩檔金控股接棒於今（1）日除息，富邦金普通股每股配發4.25元股利，開盤11秒填息，早盤上攻131元，漲幅逾4%，玉山金配息1.4元，盤中股價翻黑陷貼息。

台股ETF上半年最賺10檔一次看 正2、半導體最風光

今年上半年結束，統計92檔台股ETF共有50檔上半績效勝過大盤的59.25%，漲幅前十名槓桿正2就占了4檔，分別群益臺灣加權正2（00685L）、國泰臺灣加權正2（00663L）、富邦臺灣加權正2（00675L），以及元大台灣50正2（00675L），漲幅都有130%以上，而半導體相關有兆豐台灣晶圓製造（00913）等5檔則有一倍漲幅。

郭明鑑兼職風波燒不完！ 國泰金老總率一級主管90度鞠躬道歉

國泰金（2882）旗下子公司國泰世華銀行董事長郭明鑑兼任投信董事，又接世芯-KY（3661）獨立董事職務，造成投信8檔踩到關係人交易紅線淨值重算，引爆公司約10億元損失，對此國泰金總經理李長庚今（1）日率領子公司經營團隊，針對近期發生的事件向社會大眾90度鞠躬致歉，金融圈熱議。

股后穎崴盤中飆漲停！ 千金股5檔亮燈

台股強力反彈1167.19點，股后穎崴（6515）盤中觸及漲停價8890元，千金股中另有鴻勁（7769）、旺矽（6223）、均華（6640）、環球晶（6488）同步亮燈，不過穎崴、鴻勁漲停皆未能鎖住。