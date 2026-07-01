港務公司打造安全文化DNA　攜手港區夥伴共創安全永續港灣

▲港務公司「職業安全衛生週」啟始典禮。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今(1)日起職業安全衛生法增修條文正式施行，台灣港務公司在6月22日至26日辦理「職業安全衛生週」系列活動，透過安全訪視、教育訓練、工程觀摩及VR體驗等多元方式，攜手各分公司、承攬商及港區裝卸業者等合作夥伴強化安全意識，共同打造更安全的港區作業環境。

港務公司表示，職業安全衛生不只是法令要求，更是企業永續經營的重要基礎。今日職業安全衛生法增修條文正式施行，港務公司配合勞動部「強化職場減災行動計畫(115年至117年)」推動「源頭防災」、建立「職安履歷」、推動「全員工安」等職業安全衛生管理作為，並透過每年辦理職業安全衛生週系列活動，將安全理念深植於港區日常工作之中，逐步形成港務公司安全文化DNA。

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▲港務公司「職業安全衛生週」工程觀摩活動。（圖／港務公司提供）

本次活動，除邀請專家學者分享職安法修法及風險管理觀念外，也透過VR沉浸式體驗，讓參與人員親身感受高風險作業可能面臨的危害，提升風險辨識能力與安全意識；另藉由工程觀摩及港區訪視交流，共同學習優良安全管理經驗，港務公司也期望將安全文化由公司內部延伸至所有參與港務建設、營運及管理的合作夥伴，讓安全成為港區共同的語言與價值。

港務公司進一步表示，安全沒有旁觀者，每一位港區工作者都是安全文化的重要推手。公司未來將持續結合科技應用、教育訓練及跨單位合作機制，與港區夥伴共同精進安全管理作為，打造更安全、更健康、更具韌性的港灣環境，攜手實踐安全永續港灣願景。