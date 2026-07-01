台積電最後一單爆6333張買單強拉至今高2505元　台股收漲893點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（1日）開高走高，加權指數終場大漲893.08點，以47018.99點作收，漲幅1.94％，成交量1兆3019.72億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲108.79點開出，指數開高走高，盤中最高達47293.1點，最低46234.7點，終場收在47018.99點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）因最後一單6333張強力買單加持，終場上漲95元來到2505元今日最高價，漲幅3.94％，；鴻海（2317）下跌3元至248元；聯發科（2454）上漲90元至4335元；廣達（2382）上漲4元來到372元；長榮（2603）上漲1元至185.5元。
今天漲幅前5名個股為力智（6719）上漲27元，漲幅10％；南緯（1467）上漲0.73元，漲幅10％；創控（6909）上漲5.5元，漲幅9.98％；富鼎（8261）上漲27元，漲幅9.98％；光鼎（6226）上漲2.2元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為富威電力（6994）下跌4.8元，跌幅9.97％；嘉晶（3016）下跌11.5元，跌幅8.61％；華邦電（2344）下跌17.5元，跌幅8.43％；GIS-KY（6456）下跌5.7元，跌幅8.2％；汎銓（6830）下跌40.5元，跌幅8.16％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|力智（6719）
|297.0
|▲27.0
|▲10.0％
|南緯（1467）
|8.03
|▲0.73
|▲10.0％
|創控（6909）
|60.6
|▲5.5
|▲9.98％
|富鼎（8261）
|297.5
|▲27.0
|▲9.98％
|光鼎（6226）
|24.25
|▲2.2
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富威電力（6994）
|43.35
|▼4.8
|▼9.97％
|嘉晶（3016）
|122.0
|▼11.5
|▼8.61％
|華邦電（2344）
|190.0
|▼17.5
|▼8.43％
|GIS-KY（6456）
|63.8
|▼5.7
|▼8.2％
|汎銓（6830）
|456.0
|▼40.5
|▼8.16％
資料來源：證交所
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