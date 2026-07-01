台積電最後一單爆6333張買單強拉至今高2505元　台股收漲893點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（1日）開高走高，加權指數終場大漲893.08點，以47018.99點作收，漲幅1.94％，成交量1兆3019.72億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲108.79點開出，指數開高走高，盤中最高達47293.1點，最低46234.7點，終場收在47018.99點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）因最後一單6333張強力買單加持，終場上漲95元來到2505元今日最高價，漲幅3.94％，；鴻海（2317）下跌3元至248元；聯發科（2454）上漲90元至4335元；廣達（2382）上漲4元來到372元；長榮（2603）上漲1元至185.5元。

今天漲幅前5名個股為力智（6719）上漲27元，漲幅10％；南緯（1467）上漲0.73元，漲幅10％；創控（6909）上漲5.5元，漲幅9.98％；富鼎（8261）上漲27元，漲幅9.98％；光鼎（6226）上漲2.2元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為富威電力（6994）下跌4.8元，跌幅9.97％；嘉晶（3016）下跌11.5元，跌幅8.61％；華邦電（2344）下跌17.5元，跌幅8.43％；GIS-KY（6456）下跌5.7元，跌幅8.2％；汎銓（6830）下跌40.5元，跌幅8.16％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 力智（6719） 297.0 ▲27.0 ▲10.0％ 南緯（1467） 8.03 ▲0.73 ▲10.0％ 創控（6909） 60.6 ▲5.5 ▲9.98％ 富鼎（8261） 297.5 ▲27.0 ▲9.98％ 光鼎（6226） 24.25 ▲2.2 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 富威電力（6994） 43.35 ▼4.8 ▼9.97％ 嘉晶（3016） 122.0 ▼11.5 ▼8.61％ 華邦電（2344） 190.0 ▼17.5 ▼8.43％ GIS-KY（6456） 63.8 ▼5.7 ▼8.2％ 汎銓（6830） 456.0 ▼40.5 ▼8.16％

資料來源：證交所