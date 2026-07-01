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謝金河：台股高檔遇亂流　重新檢視基本面調整持股

圖／先探投資週刊 提供

今年以來，連續大漲的股市，有如飛機航行在上空，經常會遭遇亂流，六月的台股至少遭遇了兩次亂流，一次是博通的財報效應，另一次是剛剛才發行的南韓二倍槓桿ＥＴＦ之亂。

文／謝金河

六月的台股最高來到四八二一八，眼看著五萬大關在望，不過，這個整數關卡似乎有一個難以一次超越的障礙，這個情況有點像三月台股加權指數挑戰四萬大關未果，在三月大跌三六九一．五，跌幅十．四二％，這個轉折也幫助台股在四月二十八日正式挑戰四萬大關。這次月線呈現一個十字線，到六月二十六日為止，月線下跌一六一．一八，跌幅是○．三六％，最致命的長黑是六月二十六日重挫一六八三．五，源頭是南韓股市帶來的全球記憶體回檔。

聯發科蓄勢挑戰博通

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六月全球股市的回檔核心都出現在半導體產業，博通六月四日的財報是第一槍，前一季營收二二二．三二億美元，年增四八％，EBITDA一五二億美元，成長六九％，來自ＡＩ的營收一○八億美元，成長一四三％，乍看成績單漂亮得不得了，但是低於市場預期，這個消息重創博通的股價，六月四日重挫六○．三二美元，跌幅十二．五％，市值一度超越TSMC ADR，股價最高來到四九五美元。財報公布後，博通股價一蹶不振，二十九日最低跌至三六○．四六美元，市值剩下一．七三七兆美元，已狠狠被TSMC ADR的二．二四二兆美元拋開，博通的競爭對手多了台灣的聯發科，過去被視為是高通競爭者，一直在手機晶片的聯發科，這回進入AI ASIC，蓄勢挑戰博通，這個動作激起陳福陽的反擊，稱聯發科只是「小鬼頭」不足懼，不過股價的弱勢已經說明一切。

聯發科從四月的一四三○元漲到四九七○元，市值超過七兆，已經打敗高通，這是台灣企業晉升國際舞台很重要的一步，博通的股價下跌也可以看出聯發科展現出來的潛力，外資機構喊出聯發科目標價五五八八元，也有外資喊出六○○○元的天價。聯發科董事長蔡明介也站出來表示，聯發科正邁入多重物理與太空運算新世代，平常不太發表看法、專心閱讀的蔡明介董事長似乎正在下一盤大棋。這次跟著聯發科一起快步行走的是創意，曾繁城卸下董座，股價從二一四○跑到五九五○元，聯發科可能結合創意進軍AI ASIC市場，這兩檔是台股今年的亮點。

另一個是蟄伏很多年的大立光，過去一直定位在手機的塑膠鏡頭，在機器人、電動車的時代，大立光表現都不起眼，這回因為承擔起矽光子ＦＡＵ（Fiber Array Unit）的重責大任，股價受到市場期待，一下子從二一三六漲到五三六○元。大立光也帶動光學產業，玉晶光從三八六漲到七九六元，先進光也從八九．四漲到二一八元，今國光從四八．二漲到一○四．五元，沈潛很多年的光學鏡頭股，這次在矽光子找到新機會。大立光在台積電支持下，切入ＦＡＵ，也撞擊備受期待的上詮及波若威，在ＦＡＵ進展有限下，上詮股價從一○六五跌到五五七元，股價差點腰斬；波若威從一三一五跌到六九○元，這個現象也看出天邊雲彩很難支持繳不出成績單的股價。

股價跑太快 蹲下等業績

光聖的子公司合聖科技*已迫不及待登錄興櫃。合聖去年營收只有二三○○萬，虧損七七○○萬，未來會不會出現更大的爆發力，仍得看ＦＡＵ的實力。另一家是映泰有投資的元澄半導體，主要研發矽光子積體電路，股價一掛牌就漲到九三五元，去年以一．七三億股本，淨利一．二一億，ＥＰＳ九．○五元，股價跑到五三六元，元澄與合聖都是矽光子的生力軍，這一波矽光子的領頭羊，美國的Lumentum、Coherent、Applied Optoelectronics股價都拉回不少，日本的住友電工、古河電工、藤倉也出現回檔，台灣的矽光子概念股光聖從二五四○跌到一五七五元，聯亞從三三○五跌到一九五○元，回檔都不小，看起來是股價先前跑太快，現在蹲下來等業績。

第二個股市的蝴蝶效應是南韓的二倍ＥＴＦ槓桿之亂。這得從去年說起，去年香港的南方東英資產公司推出兩檔兩倍槓桿ＥＴＦ，一個是ＸＬ二南三星，另一個是ＸＬ二南方海力士，這是以單一個股為標的的兩倍槓桿ＥＴＦ，ＸＬ二南三星剛開始沒有受到注意，股價從七．八一三港元起跑，海力士的ＥＴＦ一開始是八．四二港元，但隨著記憶體的狂舞，三星的兩倍槓桿ＥＴＦ漲到二四三．一港元，海力士大漲到一九三．六五港元，今年港股表現欲振乏力，但是在香港掛牌的海力士與三星ＥＴＦ漲幅很驚人，很多南韓投資人紛紛到香港開戶。

南韓投資人甚至給韓國的主管機關施壓，南韓金融監督院在五月順應民意，核准十六檔以海力士、三星的個股ＥＴＦ，第一檔上市就創下逾二兆韓元的超大部位，其中九三％是散戶，為了瘋狂大賺海力士、三星的錢，這種以單一個股為標的的兩倍槓桿發行十六檔，吸金十四兆韓元，結果這個過度槓桿，券商為了維持每日再平衡，股價下跌時，券商必須加碼賣出實體個股，於是造成超漲超跌的波動，最近海力士、三星不是大漲就是大跌，六月二十三日海力士及三星股價都下跌逾十二％，也撞擊全球股市！到了六月二十五日，南韓金融監督院院長李燦鎮出來表示，就算躺著也要把這些兩倍槓桿ＥＴＦ擋下來，於是到二十六日海力士又跌八．二六％，三星跌五．三一％，南韓股市二十三日重挫九．九九％，二十六日又跌五．九一％。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2411期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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