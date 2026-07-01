ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

多空叢林3法則箱型整理也能賺　台股先蹲後跳迎下半年

圖／先探投資週刊 提供

台股先向季線作乖離過大修正，而後再展開下半年攻勢，台積電、先進封裝及設備、記憶體、被動元件、功率半導體及金控股，皆有業績加持；在多空交錯的市場叢林中，核心法則在於順勢而為、嚴設停損與資金控管。

文／方亞申

最近美國重要數據陸續公布，看似通膨、今年美國即將升息，不過國際油價跌至七○美元，距離去年底收盤價不遠，可以預期三個月以後，通膨數據將降低，對股市應是好事。全球最強的費半、韓、日及台股六月中下旬以後見較大震盪回檔，而檢視公司基本面，以最新公布的美光季報，成績好到令人眼紅，股價一度大漲後又回跌。加上過去市場指標科技七雄，技術線型上都偏弱勢，正值上半年結算，空頭趁此壓低結算，過去一周全球漲多、指數與年線乖離大的股市都在向年線作修正。

ＡＩ開始印鈔票了！

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過這也不是不好，休息是為了走更遠的路，今年以來市場主軸ＡＩ基建，依舊在進行中，包括Meta、Anthropic、OpenAI、亞馬遜、谷歌到微軟等，都持續花大錢投資資料中心，輝達、超微、博通、Google等持續對台廠釋單的量並未減少。從台廠如臻鼎ＫＹ、緯創、日月光投控、廣達等等，動輒數百億元投資可看出。若是無訂單，廠商怎可能連續第三年大投資呢？

市場擔心美國四大ＣＳＰ大廠今年投資超過七千億美元，明年能否持續有較大規模投資一直存疑，主要就是投資金額太大，除了吃掉現金流，真能產生新的收入嗎？

先前美國兩家最具代表性的ＡＩ應用與軟體巨頭—Palantir（PLTR）與Salesforce（CRM），用非常好的財務數據，向全球證明了「企業端（Ｂ２Ｂ）對ＡＩ代理（Agentic AI）的實際支出，已經轉化為實質的爆炸性營收與淨利潤」。另一例是最近研究機構Exponential View的報告顯示，來自人工智慧的營收正觸及足以支應成本的轉捩點，科技業在ＡＩ投入的數千億美元，可能具備經濟邏輯，能夠持續下去。不含中國大陸的生成式ＡＩ，過去十二個月營收達到一一○○億美元，成長速度是網際網路、行動應用和雲端運算等過往資訊科技浪潮的三倍，年化計算後更達一七五○億美元，且賺進營收的速度加快了九○倍。在二三年，需要一八○天才能累計新增十億美元營收，現在只需要不到兩天。該報告指出，ＡＩ支出已初步具備經濟效益，但容錯空間很小。

近期輝達召開股東大會，華爾街整年都在質疑幾千億美元的ＡＩ投資，黃仁勳直接給出答案：ＡＩ已經開始印鈔票了！他在年度股東會上直接宣布把股息一口氣暴增二五倍，未來還要拿出至少一半的自由現金流塞回股東口袋。這底氣到底從哪來？因為那些掏錢買設備的巨頭們，早就開始有現金流入。黃仁勳講得很白，機器吐出來的每一個Token都是實打實的利潤單位，這些Token瞬間就能變成寫好的程式碼、畫好的設計圖。只要產出能變現，這台設備的採購價根本不是重點，吞吐量才是。

追蹤大立光及台積電法說

再回頭看全球ＡＩ伺服器主要生產地台灣，經濟部公布五月外銷訂單八九四．八億美元，創歷年單月次高、年增高達四七．二％，連十六紅。統計處預估上半年接單金額可望突破五千億美元，依往年上下半年出貨比例，全年外銷訂單金額有機會挑戰一兆美元大關，名列全球前十大出口國，與英、法、義等平起平坐。訂單持續追著生產商跑的大前提不變。而近期常會看到哪家大公司跟ＡＩ公司結盟，其實這都很正常，大家要吃ＡＩ這塊大餅又不想獨自大筆出錢，只好呈現出你拉我、我拉你，分散風險。

既然ＡＩ已經可產生經濟效益，大廠就敢繼續投資，何況還有各國主權ＡＩ加入，例如法國就跟鴻海合作。所以說ＡＩ效益並不是泡沫且持續進行中，台灣及韓國是主要受惠者。和碩董事長童子賢表示目前國際品牌商大概都擔心搶不到零件，「以前是下訂單，現在是捧著錢要你擴產，而且擴產的地點就在台灣。」（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2411期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【曾發毒誓】孫生昔喊「用強ㄟ」不得好死！　判決確定將入監

推薦閱讀

快訊／323萬股民注意！0050配0.6元大縮水　7／21除息

快訊／323萬股民注意！0050配0.6元大縮水　7／21除息

擁有323.87萬股民的台股ETF始祖、元大台灣50（0050）今（1）日公告最新配息評價，每股配發0.6元，較前次配發縮水4成，預計7月21日除息，7月20日為最後買進日。

2026-07-01 15:25
立委敲碗「台股延長交易」　證交所董座鬆口2方案

立委敲碗「台股延長交易」　證交所董座鬆口2方案

台股牛氣衝天可望挑戰5萬點，立委羅明才在今（1）日質詢台股交易制度調整，包括延長交易時間、證交所稅調降、交割結算日縮短等，證交所董事長林修銘透露，目前正在研議台股延長到三點或三點半都是可能方案，惟金管會主委彭金隆強調，並非所有制度跟人家一樣才叫「國際接軌」，交易制度優化必須很審慎，要有社會共識才能推動。

2026-07-01 12:24
陸記憶體大廠突「風險示警」！台廠一片慘綠　華邦電重摔9%

陸記憶體大廠突「風險示警」！台廠一片慘綠　華邦電重摔9%

在市場仍看好記憶體受惠AI（人工智慧）供需吃緊、漲價循環可望延續之際，中國存儲晶片龍頭兆易創新昨（6月30日）晚主動示警其產品價格已處於歷史高位，且股價面臨估值較高的風險，全面重創今日（7月1日）台廠記憶體股價，龍頭廠南亞科（2408）、華邦電（2344）領跌，跌逾一度達9%。

2026-07-01 10:24
青雲「高層羈押」吃下2根跌停！　公司：總經理職務推暫代人選

青雲「高層羈押」吃下2根跌停！　公司：總經理職務推暫代人選

因美超微（Supermicro）走私高階AI伺服器至中港澳案，青雲（5386）總部周一遭搜索，昨（周二、6月30日）總經理呂仰鎧遭羈押，牽連青雲連2個交易日跌停，今（7月1日）以跌停價425作收，公司也上傳重訊表示，總經理職務暫由董事長特別助理邱陳振暫代。

2026-07-01 13:53
勞工大紅包！新制勞退基金前5月暴賺1.4兆　人均分紅達11.1萬

勞工大紅包！新制勞退基金前5月暴賺1.4兆　人均分紅達11.1萬

台股5月強強滾，單月狂飆5896點，勞動基金運用局今（1）日公布，勞動基金5月大賺5860億元，其中攸關勞工退休分紅的新制勞退基金，5月單月賺4050億元，累計今年前5月賺1兆4541億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1310萬戶計算，每位勞工平均可分紅高達11.1萬元，創下歷史紀錄。

2026-07-01 11:03
國泰金「鐵拳教育」朝野立委開轟　彭金隆：只有監理官、沒有老長官

國泰金「鐵拳教育」朝野立委開轟　彭金隆：只有監理官、沒有老長官

今（1）日立法院召開財委會，朝野立委為「國泰鐵拳」事件砲聲隆隆，國民黨立委賴士葆炮轟國泰世華銀行前董座郭明鑑兼職造成投信投資損失，這是「監理擺爛、治理失靈」，郭國文批金管會遇老長官就輕忽。

2026-07-01 10:59
金控除息不同調！富邦金花11秒填息　玉山金陷貼息

金控除息不同調！富邦金花11秒填息　玉山金陷貼息

富邦金（2881）、玉山金（2884）兩檔金控股接棒於今（1）日除息，富邦金普通股每股配發4.25元股利，開盤11秒填息，早盤上攻131元，漲幅逾4%，玉山金配息1.4元，盤中股價翻黑陷貼息。

2026-07-01 10:18
台股ETF上半年最賺10檔一次看　正2、半導體最風光

台股ETF上半年最賺10檔一次看　正2、半導體最風光

今年上半年結束，統計92檔台股ETF共有50檔上半績效勝過大盤的59.25%，漲幅前十名槓桿正2就占了4檔，分別群益臺灣加權正2（00685L）、國泰臺灣加權正2（00663L）、富邦臺灣加權正2（00675L），以及元大台灣50正2（00675L），漲幅都有130%以上，而半導體相關有兆豐台灣晶圓製造（00913）等5檔則有一倍漲幅。

2026-07-01 09:06
郭明鑑兼職風波燒不完！　國泰金老總率一級主管90度鞠躬道歉

郭明鑑兼職風波燒不完！　國泰金老總率一級主管90度鞠躬道歉

國泰金（2882）旗下子公司國泰世華銀行董事長郭明鑑兼任投信董事，又接世芯-KY（3661）獨立董事職務，造成投信8檔踩到關係人交易紅線淨值重算，引爆公司約10億元損失，對此國泰金總經理李長庚今（1）日率領子公司經營團隊，針對近期發生的事件向社會大眾90度鞠躬致歉，金融圈熱議。

2026-07-01 11:51
股后穎崴盤中飆漲停！　千金股5檔亮燈

股后穎崴盤中飆漲停！　千金股5檔亮燈

台股強力反彈1167.19點，股后穎崴（6515）盤中觸及漲停價8890元，千金股中另有鴻勁（7769）、旺矽（6223）、均華（6640）、環球晶（6488）同步亮燈，不過穎崴、鴻勁漲停皆未能鎖住。

2026-07-01 10:13

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台股翻車！國巨遭7券商聯手通報違約交割　金額3880萬

陸記憶體大廠突「風險示警」！台廠一片慘綠　華邦電重摔9%

立委敲碗「台股延長交易」　證交所董座鬆口2方案

青雲「高層羈押」吃下2根跌停！　公司：總經理職務推暫代人選

台股ETF上半年最賺10檔一次看　正2、半導體最風光

快訊／郭明鑑突發6聲明　拒接國泰金資深顧問

快訊／323萬股民注意！0050配0.6元大縮水　7／21除息

股后穎崴盤中飆漲停！　千金股5檔亮燈

台積電最後一單爆6333張買單強拉至今高2505元　台股收漲893點

國巨飆1220元攻高後震盪　被動元件10檔漲停

勞工大紅包！新制勞退基金前5月暴賺1.4兆　人均分紅達11.1萬

快訊／逾69萬人歡呼！006208配發4.75元創高　 7/16除息交易

AI領漲美股！　台積電ADR收高近5%

反指標女神宣布「賣掉正二」：太痛苦了！

快訊／00927季配1.88元新高！年化配息率飆18%　7／16除息

仙人指路！　台積電盤後鉅額新天價

金管會前主委成「國泰金門神」放水？　郭明鑑兼職不處理

快訊／157萬人喜迎！0056季配1.35元　年化分配率逾10%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴

百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴
德國隊爆冷遭淘汰！巴拉圭PK大戰勝晉級16強

德國隊爆冷遭淘汰！巴拉圭PK大戰勝晉級16強

南港車禍畫面曝！聯結車閃迴轉車撞斷電線桿　酒駕又毒駕當場被逮

南港車禍畫面曝！聯結車閃迴轉車撞斷電線桿　酒駕又毒駕當場被逮

「一毛不能賺」你買嗎？超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤｜地產詹哥老實說完整版 EP316

「一毛不能賺」你買嗎？超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤｜地產詹哥老實說完整版 EP316

「喪屍毒」列一級毒品首波掃蕩　新北毒駕女跪求：原諒我一次

「喪屍毒」列一級毒品首波掃蕩　新北毒駕女跪求：原諒我一次

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366