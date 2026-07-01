CR發布最新《鋼船建造與入級規範2027》等四套　預定明年元月生效

▲船舶網路安全與韌性檢驗。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

驗船中心(CR)近日發布《鋼船建造與入級規範2027》、《高速船建造與入級規範2027》、《海巡艦艇建造與入級規範2027》及《起重設備構造與檢驗規範2027》（原名為貨物裝卸設備構造與檢驗規範）之中、英文綜合版，預計自2027年1月1日起正式生效。

驗船中心為我國政府授權之驗船機構，成立至今已七十餘年，主要執行船級與國際公約之檢驗與發證、離岸風電工程驗證及現場檢驗等專業服務。船級規範為船舶設計、建造及檢驗的重要依據，涵蓋船體結構、機器與電機系統、材料設備、管路系統、自動化系統及檢驗要求等技術標準。

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本次修訂配合國際公約、IMO相關通函及國際船級協會聯合會(IACS)發布的統一要求，針對船舶網路韌性、操錨及拖曳作業設備、繫泊設備、塑膠管路、材料與機電設備等項目進行調整。重點如下：

一、增訂船舶網路韌性（Cyber Resilience）檢驗規定。因應船舶數位化與連網系統應用日益普及，參考IACS UR E26(船舶網路韌性)及UR E27(船載系統和設備的網路韌性)，新增船舶網路韌性檢驗規定。相關船舶應建立並維持船舶網路安全與韌性計畫及防護措施，以提升船舶面對網路攻擊事件時之防護、應變與復原能力。於年度檢驗及特別檢驗時，應依規定提出紀錄、書面證據或執行相關測試，以確認船舶網路韌性措施持續有效。

二、強化離岸操錨船舶之操錨絞機(Anchor Handling Winch)設計與操作安全檢驗規定。為降低離岸操錨船舶之作業風險，本次修訂新增操錨絞機設計與檢驗要求，並強化操錨及拖曳兼用船之設備、結構、控制、緊急釋放及功能試驗規定。

三、貨物裝卸設備更新為起重設備。配合海上人命安全公約(SOLAS)及IMO MSC.1/Circ.1663之相關要求，將原《貨物裝卸設備構造與檢驗規範》修訂並更新為《起重設備構造與檢驗規範》。相關修訂有助於更明確界定船上起重設備、活動零件及其檢驗、測試與維護要求，強化船上吊貨、移載及相關作業之安全性與結構完整性。

驗船中心(CR)表示，為配合國際公約及相關規範發展趨勢，並回應業界實務需求，將持續辦理規範滾動式修訂與優化，提升服務品質，增進船舶與海上人命安全，並減少船舶對海洋環境之衝擊，提供優質且高效率的船舶檢驗服務，為航行安全把關。

本次發布之相關規範內容已刊登於驗船中心（CR）官方網站(www.crclass.org)「出版刊物」頁面，CR歡迎業界參考採用。