0050半年報酬率68%　他曬成績單！「1亮點」全場笑翻：贏爛了

▲原PO分享投資成果。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友近日分享，投資元大台灣50（0050）的半年成果，去年11月買進1股後，並決定「買了就放著」的方式，半年再看一次。如今，他貼出庫存截圖，目前持有1股0050，即時庫存損益43元，預估報酬率68.25%，不禁笑稱「覺得距離財富自由更進一步了！」

庫存只有1股0050

有網友在PTT發文，去年11月買了1股0050後，決定買了就放著，「半年看一次比較舒服」，目前帳上持有1股0050，即時庫存損益為43元，預估報酬率達68.25%。

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他曬出庫存截圖，用誇張方式呈現投資成果，將獲利寫成「000,000,043.000元」，預估總淨值則標成「000,000,106.000元」，乍看之下數字相當壯觀，仔細一看，其實實際獲利是43元、總淨值為106元。他也自嘲，「小弟覺得距離財富自由更進一步了，別羨慕，哥畢竟是個傳說」、「怎麼樣，我這才是正常普通小資族的表現吧？」

他也透露，自己過去曾買過台積電，但最後是賠錢出場，另外也曾操作宜鼎、宇瞻、青雲、愛普等個股，「心得是，在股市裡面，自己接下來要做什麼事情，要非常的明確才行。」

貼文一出，網友們笑翻，「半年竟然就打出68%的績效」、「哇好多零，該叫爸爸了吧」、「其實沒虧也贏過不少人了」、「你大概放個一百多年就能滾到一千萬了」、「有賺就是贏家」、「薯條加大啊」、「43元，有4-5顆滷蛋，贏麻了」、「1股扣掉手續費還有賺，賺爛了」。