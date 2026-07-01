AI牛市下半年還有戲！　專家曝「長線起漲階段、技術性修正逢低布局」

▲專家認為，AI仍將是全球資本市場下半年最重要的投資主軸，市場仍處於長線起漲階段，技術性修正反而是逢低布局的好時機。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

2026年轉眼已過一半，在AI浪潮持續推升下，台股一舉突破4萬點，總市值更躍居全球第五大市場，不少市場人士甚至喊出年底挑戰5萬點。不過，在行情一路攀升之際，波動加劇，對於下半年投資展望，專家建議，AI仍將是全球資本市場最重要的投資主軸，市場仍處於長線起漲階段，市場技術性修正，往往反而是逢低布局的好時機。

《雲端好富友－基富通市場觀察室》邀請玉山投信市場策略部協理葉家榮（Ryan）及安聯投信基金經理人莊凱倫（Keren），從全球經濟、AI產業到台股展望，解析2026下半年投資趨勢，並分享基金配置策略。

股八債二配置 掌握AI成長也兼顧防禦

面對市場持續創高，葉家榮認為，目前仍屬於可以布局的時點，但操作方式應避免一次All in，而是透過分批投入或定期定額，降低進場成本。

若手上有100萬元可投資資金，他建議採取「股八債二」配置，其中50%布局台股科技基金、30%配置全球基礎建設基金，掌握AI帶動的電力、能源與基建需求，另外20%則可配置美元非投資等級債券基金，兼顧收益與降低波動。

他分析，在全球經濟維持溫和成長、企業獲利持續改善，以及AI產業進入規模化發展的帶動下，股票仍是主要成長引擎，而債券則能提供投資組合一定程度的防禦力。

對於下半年的總體經濟趨勢，全球都很關心兩件事，一個是FED新任主席凱文·華許（Kevin Warsh）對降息的態度，以及如何看待美國的通膨問題。葉家榮認為，美就業市場有底氣，消費有韌性，新任主席偏向緊縮格局，降息趨緩，地緣政治風險漸弱後，有助於解決能源與通膨危機。

葉家榮指出，今年以來，美股上漲動能主要來自企業獲利的實質提升，而非估值擴張。從市場走勢觀察，S&P 500指數與每股盈餘(EPS)呈現同步上行，但本益比則出現回落，反映整體市場評價趨於合理，顯示此波漲勢具備穩健的基本面支撐。

展望後市，在聯準會貨幣政策偏向觀望的環境下，預期美股仍將延續由企業獲利成長所驅動的上行趨勢。

AI熱潮未退 真正成長才剛開始

不少投資人擔心AI概念股估值偏高，是否已提前反映未來幾年的成長。對此，莊凱倫認為，目前AI產業「油箱裡還有油」，市場仍處於長線起漲階段。

他指出，今年AI已從生成式AI逐步邁向代理式AI（Agentic AI），未來AI將不只是生成內容，而是能自主完成任務，真正進入提升企業生產力的新時代。隨著大型雲端服務商持續增加資本支出，AI伺服器、半導體、光通訊、記憶體及電力基礎建設等相關產業，仍將是下半年重要受惠族群。

此外，AI算力快速提升，也將帶動能源需求增加，因此能源基建與資料中心相關產業，同樣具備長期成長潛力。

葉家榮認為，AI伺服器需求暢旺，支撐台灣外銷訂單動能維持高檔，AI、半導體與電子零組件相關領域的電子產品、資訊通信年增率更加突出。由於AI需求強勁，未來台灣出口與GDP仍具上修空間。

就企業獲利而言，今年台股整體企業獲利年增率預估可達40%，其中AI相關個股更高達52%，成為推升台股的重要動能。從資金面來看，今年以來台股熱潮帶動ETF與基金規模持續擴張，也將進一步支撐台股行情走升。

他認為，即使市場偶有5%至10%的技術性修正，從長線角度來看，往往反而是逢低布局的好時機。

AI基金、台股基金 雙主軸布局下半年

針對基金配置，莊凱倫推薦以安聯AI收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)作為核心配置。雖然名稱以AI為主，但基金並非只投資科技股，而是同時布局工業、金融、醫療保健及房地產等產業，透過多重資產降低波動，在掌握AI成長趨勢的同時，也兼顧收益與防禦能力。

葉家榮則看好玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)，認為基金聚焦台灣完整AI供應鏈，主要配置半導體、電子零組件及AI相關大型成長股，並採集中持股策略，精選約25至30檔具競爭力個股，有助掌握AI長線成長契機。

與其等待完美進場點 不如開始累積

展望2026下半年，兩位專家一致認為，AI仍將是全球資本市場最重要的投資主軸，雖然市場難免出現震盪，但企業獲利與產業需求仍具成長動能。

對投資人而言，與其一味等待最低點，不如透過定期定額、分批布局及基金配置，建立長期投資紀律，才能真正參與AI帶來的長線成長紅利。正如節目最後所強調，在AI多頭趨勢下，「早一步開始投資，往往比等待完美時機更重要」，透過長期投資與紀律布局，才有機會讓時間成為累積財富最好的助力。

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