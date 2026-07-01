股票交割款76萬「帳戶僅剩1.3萬」付不出來　急求救！網曝4後果

▲原PO帳戶金額不夠支付股票交易金額。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

投資人若買股後交割款不足，可能面臨違約交割問題。一名網友表示，股票交割款高達76萬260元，但帳戶餘額僅剩1萬3962元，換算下來，資金缺口超過74萬元，求問「違約交割會怎樣？」貼文曝光，有網友透露嚴重後果，「你會信用不良，以後房貸、辦信用卡都會有問題」、「信用破產、民事賠償、刑事責任」。

交割款高達76萬 帳戶餘額卻只剩1萬多



[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書社團「當沖勒戒所」發文，貼出一張帳戶截圖，股票交易日期為6月23日，交割金額為76萬260元，但銀行帳戶內僅有1萬3962元，還差了超過74萬元。

貼文曝光後，留言區湧入大批網友回應，有人開玩笑喊，「如果真要違約交割，那一萬三千趕快領出來」、「其實你錢不要給他就不算成交，你跟營業員說，我買貴了，商品有七天鑑賞期買貴退差價」、「買張出國單程機票，來一場說走就走的旅行吧」、「再多賠一點就沒事了，欠76萬是你要擔心，欠7.6億就換銀行要擔心」。

有網友認真解答，「營業員要承擔，你銀行會被凍結」、「信用破產而已啦」、「你會信用不良，以後房貸、辦信用卡都會有問題」。

違約交割4影響

根據「台灣證券交易所」規定，投資人在證券市場委託買賣成交後，務必要留意在成交日（T日）起算的次二個營業日（T+2日）上午10點前，準備足夠支付；投資人若未在期限內完成股票交割，券商可依程序辦理違約申報，並向違約客戶收取最高成交金額7％的違約金，同時追償因此產生的損失與相關費用。

違約交割會有4個責任，第一個是民事責任，證券商可向違約客戶收取最高成交金額7%之違約金；第二個是刑事責任，情節重大者，恐面臨三年以上至十年以下之相關刑責；第三個是影響開戶交易，未結案且未滿5年者，證券商應拒絕接受投資人申請開戶；第四個是信用紀錄受影響，未來要申請車貸、房貸等貸款將變得困難。