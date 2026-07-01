台企銀首張頂級信用卡「福企無限卡」上市　瞄準高資客戶

▲台企銀今日舉辦「福企無限卡」上市記者會，左起為EZTABLE 營運長江誌峰、台企銀總經理李國忠、台企銀董事長李嘉祥、台灣Visa總經理黃慧琴、財金公司副總經理陳昌脩、台灣Visa副總經理姜寧。（圖／台企銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

長期深耕中小企業金融市場的台企銀（2834）伴隨著客戶需求從企業經營逐步延伸至個人生活與資產管理，持續拓展個人金融服務版圖，並於今（1）日推出首張頂級信用卡「福企無限卡」，象徵個人金融服務布局邁入全新里程碑，目客戶鎖定往來資產300萬元、年收入150萬元以上的原有客戶，預計8月開放民眾申請。

台企銀指出，面對高資產客戶需求日益多元，財富管理已由傳統商品銷售逐步走向全方位資產管理，除持續推出多元投資理財以及保險商品外，亦積極強化高資產客戶經營機制，透過專屬禮遇、專家講座以及專業諮詢等服務，深化客戶關係並提升服務價值。

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台企銀董事長李嘉祥表示，台企銀一直是企業主最可靠的夥伴，而福企無限卡的推出，代表已準備好以同等專業，陪伴客戶走進生活的每一個場景，持續深化個人金融服務布局。

台企銀今年6月獲准辦理高資產客戶適用之金融商品及服務（簡稱財管2.0），正式跨足高資產財富管理市場，並規畫今年申請進駐高雄資產管理專區，所推出首張頂級信用卡「福企無限卡」，把以往企金專業服務，延伸至企業主、高資產客群的生活場景。

台企銀福企無限卡結合Visa Infinite無限秘書24小時專屬服務，涵蓋美饌饗宴、旅遊交通及消費回饋等專屬權益，從商務往返到日常生活，提供全方位尊榮體驗，滿足高端客群對品質生活與專屬服務的期待。