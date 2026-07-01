福壽沙拉油原料苯駢芘違規　6批產品下架回收

▲部分福壽大豆沙拉油3公升裝（如圖）原料驗出有問題。（圖／翻攝公司官網）

文／中央社

繼泰山6月30日表示，接獲油品代製廠中聯油脂通報，供應的沙拉油原料檢出苯駢芘（BaP）不符法規標準後，福壽也發布聲明表示，接獲中聯油脂通知，使用同一批大豆沙拉油原料於第三方檢驗時發現苯駢芘未符合法規標準，已啟動食安應變機制，下架並回收相關產品。

中聯油脂成立於1995年，由福壽、福懋油、泰山等3家國內油脂廠共同投資設立。

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福壽今天發出聲明表示，6月30日晚間接獲大豆沙拉油上游供應商中聯油脂通知後，立即全面盤查廠內原料及受影響產品，目前廠內已無該批原料及產品。

福壽指出，與此批原料相關產品包括福壽大豆沙拉油3公升、大豆沙拉油18公升（共4個批號）及福壽健味香油3公升，共6個批號，已啟動下架回收機制。

福壽表示，此次事件屬上游供應商單一事件，但基於食品安全考量，已完成產品流向盤查，並向衛生主管機關通報。營業用油將由專人通知及處理，一般消費者退貨方式將另行公告。

福壽指出，福壽台中港廠生產的芝麻油、芥花油、葵花油、玄米油、棕櫚油、風味油脂及植物調合油等系列產品，則與此次事件無關。

昨天泰山率先宣布，接獲中聯油脂通知後，除預防性下架使用該批原料產品外，也擴大至4月至6月生產批次相關產品送交第三方檢驗，並提供消費者退貨機制。

泰山表示，盤點可能受波及的產品，包括金酥耐炸油18公升、沙拉油18公升、環保鐵桶沙拉油18公斤、泰山不飽和大豆沙拉油2.6公升、泰山精選蔬菜油3公升、泰山好理調合油2公升、泰山大豆沙拉油0.6公升、泰山歐式果實精華調合油1.5公升、泰山好理調合油0.6公升等。