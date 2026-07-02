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00929最新一次配息金額大躍進、成分股大換血進出名單一次看

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息ETF（00929）公告最新配息資訊，每單位預估配發0.38元，創掛牌3年以來新高，較前次配息再度調升逾46%，以6月30日收盤價30.78計算，預估年化配息率達14.8%，展現基金收益能力持續增強。此次除息交易日預計為7月21日，欲參與本次配息之最後買進日為7月20日，收益分配發放日則為8月14日。

00929此次配息再度創高，反映受惠於AI產業持續擴大資本支出、台灣科技企業獲利提升，以及ETF投資組合優化所帶來的收益成長。在高股息ETF競爭日趨激烈的市場環境下，00929透過兼顧「科技成長」與「股息收益」雙重策略，不僅提升配息能力，也持續強化長期投資價值。

00929所追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」亦於6月底完成半年度成分股定期審核，本次共新增22檔、刪除22檔成分股，自6月29日起正式生效。

值得注意的是，此次成分股調整，也是新版「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」編製規則再次展現策略優勢的重要觀察點。去年底指數完成編製規則優化後，透過更靈活的選股機制，兼顧科技產業成長趨勢與收益能力，已成功反映在今年以來的投資成果，不僅今年上半年含息報酬達76.5%，表現亮眼，配息金額更連續調升，充分驗證新版指數設計兼顧資本利得與收益分配的策略效果。

延續新版指數「上半年追求成長、下半年布局收益」的投資邏輯，本次定期審核更聚焦企業獲利能力、股利發放潛力及未來配息動能，鴻海、佳世達、英業達、技嘉、微星、瑞昱、廣達、中華電、信邦、台灣大、緯創、神達、遠傳、祥碩、崇越、瀚宇博、亞翔、精成科、旭隼、洋基工程、元太及至上等22檔AI伺服器、網通、電信及高股息企業，本次換股方向是將投資範圍從單一AI題材，進一步擴大為更進階的AI應用供應鏈，有助提升整體股息品質與未來收益表現。

▲▼00929,月配息,高股息,配息,ETF。（圖／業者提供）

法人表示，若說新版指數上半年成功掌握AI科技股成長行情，那麼此次換股則代表策略正式轉向下半年「收息、搶息」布局。隨著上市櫃公司股利陸續發放，新納入成分股可望挹注ETF收益來源，進一步提升整體配息能力，故支持00929本次每受益權單位配息再提高至0.38元，根據投信官網揭露6月30日00929帳上收益平準金為0.33元、資本損益平準金高達15.36元，儘管未納入即將進倉的股息，0.38元的配息水準推估將能維持數年。

展望後市，全球AI投資浪潮仍持續推進，科技產業獲利動能未見減弱，藉由每半年定期檢視並汰弱留強，持續優化投資組合，上半年把握成長契機、下半年著重收益累積，不僅有助提高投資組合品質，也讓未來配息表現更具想像空間。此次配息再創新高，不僅展現科技企業獲利成長逐步轉化為現金收益，更再次印證科技高股息ETF「會漲又會配」的產品優勢，對追求穩定現金流及參與科技產業成長的投資人而言，兼具收益與成長潛力。

 

關鍵字： 00929月配息高股息配息ETF

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