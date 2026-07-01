ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台北租賃公會與商研院舉辦講座　租賃金融助中小企強化資金韌性

▲商業發展研究院副院長張皇珍(前排左2)擔任主持人，中租控股策略長廖英智(前排中)、國票金租賃董事李憲宗(前排左1)，台灣金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達(前排右1)、淡江大學風險管理與保險學系教授何佳玲(前排右2)等與會貴賓合影。（圖／商研院提供）

▲商業發展研究院副院長張皇珍(前排左2)擔任主持人，中租控股策略長廖英智(前排中)、國票金租賃董事李憲宗(前排左1)，台灣金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達(前排右1)、淡江大學風險管理與保險學系教授何佳玲(前排右2)等與會貴賓合影。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

面對景氣波動與融資環境轉變，中小企業如何取得適切金融支持、強化經營韌性，已成為重要課題。台北租賃公會與財團法人商業發展研究院(商研院(CDRI))舉辦「2026中小企業金融賦能系列講座」，由產學代表探討租賃金融業在中小企業資金調度、設備更新、風險分攤及營運轉型中的輔助角色，發揮強化資金韌性功能。

首場講座於6月26日在聯經書房．上海書店思想沙龍舉辦，由商研院副院長張皇珍擔任主持人，台北租賃公會代表的中租控股策略長廖英智與國票金租賃董事李憲宗，台灣金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達、淡江大學風險管理與保險學系教授何佳玲，共同與會討論，吸引企業代表、金融服務業者及關注中小企業發展議題之各界人士參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖英智表示，租賃金融著重企業實際營運需求，實務上，已協助眾多的中小企業導入生產設備採購，滿足擴廠、展店及短期營運周轉等需求，減輕一次性資本支出負擔，也支援青年創業及新創事業，以更多元、彈性的方式取得營運設備與周轉資源，展現租賃金融力挺中小企業升級轉型與穩定經營的實務價值。

張皇珍指出，在淨零轉型與數位轉型雙軸並進的趨勢下，租賃產業的角色已由傳統融資服務，逐步延伸至企業經營輔導與轉型支持；透過整合產業顧問資源、金融工具及政府政策措施，已成為中小企業推動設備升級、循環經濟及永續發展的重要夥伴，協助企業在快速變動的市場環境中穩健成長。

李憲宗從企業資金規劃與金融支持角度切入，相較大型企業可透過資本市場籌措資金，中小企業融資仍面臨較高門檻，因此建立更透明的金融資訊與風險管理機制，是推動普惠金融的重要方向。未來若能持續推動應收帳款、電子債權及票據數位化，將有助於提升融資效率，降低金融機構授信風險，進一步擴大中小企業取得資金的機會。

陳鴻達分析，快速發展雖帶來產業創新契機，也使中小企業面臨更大的轉型壓力。相較於銀行偏重信用條件與擔保品，租賃金融更重視企業營運能力、現金流及生財設備等資產價值，可提供更具彈性與效率的融資方案，與銀行形成互補，成為中小企業的重要籌資管道。

何佳玲則表示，中小企業普遍面臨資本有限、設備投資風險高及現金流壓力等挑戰，在AI發展、ESG轉型及市場快速變化下，企業應由「擁有資產」轉向「善用資產」。她指出，租賃金融可結合保險及風險管理機制，依不同產業需求設計多元金融方案，協助企業降低經營風險、維持營運穩定。

商研院表示，將持續扮演產官學研交流平台角色，促進各界就融資環境變化、風險管理及多元金融支持機制展開對話，作為後續政策與制度優化參考。台北租賃公會系列講座的第二場，8月6日，於聯經書房．上海書店思想沙龍舉辦，歡迎各界踴躍參與。

關鍵字： 台北租賃公會商研院講座租賃金融

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【車窗外突然一張臉XD】她等朋友等到一半　轉頭瞬間被嚇到尖叫

推薦閱讀

快訊／破紀錄！00929配0.38元　年化配息率15%

快訊／破紀錄！00929配0.38元　年化配息率15%

40萬股民注意了，復華台灣科技優息（00929）於今（1）日公告最新配息金額0.38元，以今日收盤價30.78元，換算年化配息率已逾14.8%，自去（2025）年12月指數大改版以來，績效狂飆，統計至昨（6/30），含息報酬達75%，一舉拿下上半年高股息ETF績效冠軍。

2026-07-01 16:16
快訊／323萬股民注意！0050配0.6元大縮水　7／21除息

快訊／323萬股民注意！0050配0.6元大縮水　7／21除息

擁有323.87萬股民的台股ETF始祖、元大台灣50（0050）今（1）日公告最新配息評價，每股配發0.6元，較前次配發縮水4成，預計7月21日除息，7月20日為最後買進日。

2026-07-01 15:25
立委敲碗「台股延長交易」　證交所董座鬆口2方案

立委敲碗「台股延長交易」　證交所董座鬆口2方案

台股牛氣衝天可望挑戰5萬點，立委羅明才在今（1）日質詢台股交易制度調整，包括延長交易時間、證交所稅調降、交割結算日縮短等，證交所董事長林修銘透露，目前正在研議台股延長到三點或三點半都是可能方案，惟金管會主委彭金隆強調，並非所有制度跟人家一樣才叫「國際接軌」，交易制度優化必須很審慎，要有社會共識才能推動。

2026-07-01 12:24
00918千億規模換股！增刪13檔砍國巨、聯電　6檔ETF調整一次看

00918千億規模換股！增刪13檔砍國巨、聯電　6檔ETF調整一次看

台股ETF換股潮來了！台灣指數公司公布最新指數定期審核結果，6檔台股ETF追蹤指數同步調整成分股，其中最受矚目的大華優利高填息30ETF（00918）規模高達1155.22億元、受益人數27.64萬人，本次新增、刪除各13檔，聯電（2303）、國巨（2327）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等大型股遭剔除，微星（2377）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、第一金（2892）等則新納入。

2026-07-01 17:43
陸記憶體大廠突「風險示警」！台廠一片慘綠　華邦電重摔9%

陸記憶體大廠突「風險示警」！台廠一片慘綠　華邦電重摔9%

在市場仍看好記憶體受惠AI（人工智慧）供需吃緊、漲價循環可望延續之際，中國存儲晶片龍頭兆易創新昨（6月30日）晚主動示警其產品價格已處於歷史高位，且股價面臨估值較高的風險，全面重創今日（7月1日）台廠記憶體股價，龍頭廠南亞科（2408）、華邦電（2344）領跌，跌逾一度達9%。

2026-07-01 10:24
青雲「高層羈押」吃下2根跌停！　公司：總經理職務推暫代人選

青雲「高層羈押」吃下2根跌停！　公司：總經理職務推暫代人選

因美超微（Supermicro）走私高階AI伺服器至中港澳案，青雲（5386）總部周一遭搜索，昨（周二、6月30日）總經理呂仰鎧遭羈押，牽連青雲連2個交易日跌停，今（7月1日）以跌停價425作收，公司也上傳重訊表示，總經理職務暫由董事長特別助理邱陳振暫代。

2026-07-01 13:53
勞工大紅包！新制勞退基金前5月暴賺1.4兆　人均分紅達11.1萬

勞工大紅包！新制勞退基金前5月暴賺1.4兆　人均分紅達11.1萬

台股5月強強滾，單月狂飆5896點，勞動基金運用局今（1）日公布，勞動基金5月大賺5860億元，其中攸關勞工退休分紅的新制勞退基金，5月單月賺4050億元，累計今年前5月賺1兆4541億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1310萬戶計算，每位勞工平均可分紅高達11.1萬元，創下歷史紀錄。

2026-07-01 11:03
國泰金「鐵拳教育」朝野立委開轟　彭金隆：只有監理官、沒有老長官

國泰金「鐵拳教育」朝野立委開轟　彭金隆：只有監理官、沒有老長官

今（1）日立法院召開財委會，朝野立委為「國泰鐵拳」事件砲聲隆隆，國民黨立委賴士葆炮轟國泰世華銀行前董座郭明鑑兼職造成投信投資損失，這是「監理擺爛、治理失靈」，郭國文批金管會遇老長官就輕忽。

2026-07-01 10:59
金控除息不同調！富邦金花11秒填息　玉山金陷貼息

金控除息不同調！富邦金花11秒填息　玉山金陷貼息

富邦金（2881）、玉山金（2884）兩檔金控股接棒於今（1）日除息，富邦金普通股每股配發4.25元股利，開盤11秒填息，早盤上攻131元，漲幅逾4%，玉山金配息1.4元，盤中股價翻黑陷貼息。

2026-07-01 10:18
台股ETF上半年最賺10檔一次看　正2、半導體最風光

台股ETF上半年最賺10檔一次看　正2、半導體最風光

今年上半年結束，統計92檔台股ETF共有50檔上半績效勝過大盤的59.25%，漲幅前十名槓桿正2就占了4檔，分別群益臺灣加權正2（00685L）、國泰臺灣加權正2（00663L）、富邦臺灣加權正2（00675L），以及元大台灣50正2（00675L），漲幅都有130%以上，而半導體相關有兆豐台灣晶圓製造（00913）等5檔則有一倍漲幅。

2026-07-01 09:06

讀者迴響

熱門新聞

快訊／323萬股民注意！0050配0.6元大縮水　7／21除息

快訊／台股翻車！國巨遭7券商聯手通報違約交割　金額3880萬

股票交割款76萬「帳戶僅剩1.3萬」付不出！網曝後果

陸記憶體大廠突「風險示警」！台廠一片慘綠　華邦電重摔9%

快訊／157萬人喜迎！0056季配1.35元　年化分配率逾10%

快訊／破紀錄！00929配0.38元　年化配息率15%

立委敲碗「台股延長交易」　證交所董座鬆口2方案

青雲「高層羈押」吃下2根跌停！　公司：總經理職務推暫代人選

台股ETF上半年最賺10檔一次看　正2、半導體最風光

快訊／台股大尾「抓去關」+1　聯電明起處置到7／15

快訊／郭明鑑突發6聲明　拒接國泰金資深顧問

股后穎崴盤中飆漲停！　千金股5檔亮燈

國巨飆1220元攻高後震盪　被動元件10檔漲停

快訊／逾69萬人歡呼！006208配發4.75元創高　 7/16除息交易

勞工大紅包！新制勞退基金前5月暴賺1.4兆　人均分紅達11.1萬

台積電最後一單爆6333張買單強拉至今高2505元　台股收漲893點

反指標女神宣布「賣掉正二」：太痛苦了！

快訊／00927季配1.88元新高！年化配息率飆18%　7／16除息

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴

百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴
德國隊爆冷遭淘汰！巴拉圭PK大戰勝晉級16強

德國隊爆冷遭淘汰！巴拉圭PK大戰勝晉級16強

南港車禍畫面曝！聯結車閃迴轉車撞斷電線桿　酒駕又毒駕當場被逮

南港車禍畫面曝！聯結車閃迴轉車撞斷電線桿　酒駕又毒駕當場被逮

「一毛不能賺」你買嗎？超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤｜地產詹哥老實說完整版 EP316

「一毛不能賺」你買嗎？超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤｜地產詹哥老實說完整版 EP316

「喪屍毒」列一級毒品首波掃蕩　新北毒駕女跪求：原諒我一次

「喪屍毒」列一級毒品首波掃蕩　新北毒駕女跪求：原諒我一次

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366