台北租賃公會與商研院舉辦講座　租賃金融助中小企強化資金韌性

▲商業發展研究院副院長張皇珍(前排左2)擔任主持人，中租控股策略長廖英智(前排中)、國票金租賃董事李憲宗(前排左1)，台灣金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達(前排右1)、淡江大學風險管理與保險學系教授何佳玲(前排右2)等與會貴賓合影。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

面對景氣波動與融資環境轉變，中小企業如何取得適切金融支持、強化經營韌性，已成為重要課題。台北租賃公會與財團法人商業發展研究院(商研院(CDRI))舉辦「2026中小企業金融賦能系列講座」，由產學代表探討租賃金融業在中小企業資金調度、設備更新、風險分攤及營運轉型中的輔助角色，發揮強化資金韌性功能。

首場講座於6月26日在聯經書房．上海書店思想沙龍舉辦，由商研院副院長張皇珍擔任主持人，台北租賃公會代表的中租控股策略長廖英智與國票金租賃董事李憲宗，台灣金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達、淡江大學風險管理與保險學系教授何佳玲，共同與會討論，吸引企業代表、金融服務業者及關注中小企業發展議題之各界人士參與。

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廖英智表示，租賃金融著重企業實際營運需求，實務上，已協助眾多的中小企業導入生產設備採購，滿足擴廠、展店及短期營運周轉等需求，減輕一次性資本支出負擔，也支援青年創業及新創事業，以更多元、彈性的方式取得營運設備與周轉資源，展現租賃金融力挺中小企業升級轉型與穩定經營的實務價值。

張皇珍指出，在淨零轉型與數位轉型雙軸並進的趨勢下，租賃產業的角色已由傳統融資服務，逐步延伸至企業經營輔導與轉型支持；透過整合產業顧問資源、金融工具及政府政策措施，已成為中小企業推動設備升級、循環經濟及永續發展的重要夥伴，協助企業在快速變動的市場環境中穩健成長。

李憲宗從企業資金規劃與金融支持角度切入，相較大型企業可透過資本市場籌措資金，中小企業融資仍面臨較高門檻，因此建立更透明的金融資訊與風險管理機制，是推動普惠金融的重要方向。未來若能持續推動應收帳款、電子債權及票據數位化，將有助於提升融資效率，降低金融機構授信風險，進一步擴大中小企業取得資金的機會。

陳鴻達分析，快速發展雖帶來產業創新契機，也使中小企業面臨更大的轉型壓力。相較於銀行偏重信用條件與擔保品，租賃金融更重視企業營運能力、現金流及生財設備等資產價值，可提供更具彈性與效率的融資方案，與銀行形成互補，成為中小企業的重要籌資管道。

何佳玲則表示，中小企業普遍面臨資本有限、設備投資風險高及現金流壓力等挑戰，在AI發展、ESG轉型及市場快速變化下，企業應由「擁有資產」轉向「善用資產」。她指出，租賃金融可結合保險及風險管理機制，依不同產業需求設計多元金融方案，協助企業降低經營風險、維持營運穩定。

商研院表示，將持續扮演產官學研交流平台角色，促進各界就融資環境變化、風險管理及多元金融支持機制展開對話，作為後續政策與制度優化參考。台北租賃公會系列講座的第二場，8月6日，於聯經書房．上海書店思想沙龍舉辦，歡迎各界踴躍參與。