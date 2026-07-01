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2026國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇　打造亞洲永續金融關鍵平台

▲▼ 永續,金融,氣候變遷,亞洲,淨零,國泰,論壇,能源轉型,國泰金控。（圖／國泰金控提供）

▲國泰金控第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」於今（1）日盛大舉辦，以「永續創新韌性發展」為核心主軸，齊聚海內外產官學專家，共同剖析亞洲永續轉型的最新趨勢，打造亞洲永續金融關鍵平台，凝聚下個十年韌性轉型力量。（圖／國泰金控提供）

生活中心／綜合報導

面對全球永續金融秩序重整，全球淨零轉型所需的大量資本、技術與創新動能正加速向亞洲匯聚，驅動亞洲成為推動氣候行動與產業轉型的樞紐。國泰金控第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」於今（1）日盛大舉辦。催生國泰氣變論壇誕生的美國前副總統高爾( Al Gore)與金管會主委彭金隆等重磅貴賓，皆特別錄製影片祝賀。本屆論壇更齊聚經濟部政務次長何晉滄、證交所董事長林修銘、金管會副主委莊琇媛、亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change, AIGCC）CEO Rebecca Mikula-Wright、東京大學農業暨生命科學研究所教授香坂玲（Ryo Kohsaka）及國際氣候組織（Climate Group）能源總監 Sam Kimmins等海內外專家學者，共同剖析亞洲永續轉型的最新趨勢。

國泰金控總經理李長庚開場致詞表示，氣候變遷已經從環境議題演變成系統性風險，影響經濟發展、產業競爭力、金融市場及每天生活。上週去倫敦參加氣候行動活動時，戶外高溫37、38度，也導致過去室內或汽車沒有冷氣的歐洲，近期冷氣風扇價格暴漲還搶購一空。但在氣候變遷衝擊下，有些弱勢群體沒有財務資源變得更脆弱，值得我們關心。

「長期價值、創新驅動、合作共好」是面對當今多重挑戰的世界最踏實的理念，國泰始終沒有改變堅持，第一個堅持，堅持長期的價值，金融業是否能善用核心職能，引導資源往有長期價值的方向發展；第二個堅持，堅持創新驅動，無論是能源轉型、低碳技術、自然資本或循環經濟的創新模式，都正在重新定義未來產品的樣貌，永續與成長非二選一，而是能共同創造價值；第三個堅持，堅持合作共好，促進各方夥伴跨域合作，打造跨國交流平台，積極將國際重要議題帶回來台灣，並向國際展現台灣亮點作為。

回顧過去十年，論壇關注議題從提升對氣候變遷的認知、促進氣候治理與企業議合，擴大到水資源、自然資本、混合型融資、金融創新到People-centric以人為本的影響力投資。隨著全球越來越多成功的永續金融投資案例，未來十年應該是進入加速複製，遍地開花的階段，將共識轉化為具體成果的階段。

金管會主委彭金隆也於致詞影片中表示，肯定國泰金控十年來對永續金融與氣候變遷議題的貢獻，「德不孤、必有鄰」，更進一步強調「金融業在企業轉型永續發展的過程中，不僅是資金的提供者，更是推動產業轉型的重要力量」。金管會將持續健全綠色及轉型金融市場發展，鼓勵金融機構透過創新金融工具，協助企業轉型及提升韌性。

而曾於 2017 年親臨首屆論壇的美國前副總統高爾，在今年論壇邁入第十屆之際，經國泰金控資深顧問程淑芬特別邀請錄製祝福影片，為開幕迎來亮點。高爾於影片中表示，很高興見證國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇已成為台灣永續金融領域最具代表性的盛會，並肯定國泰金控及與會各界在全球永續承諾面臨挑戰之際，持續展現關鍵領導力。他也指出，儘管能源轉型面臨阻力，全球市場正明確從化石燃料轉向潔淨能源解方，這場轉型已勢不可擋；面對氣候危機，金融界與民間企業更應發揮影響力，引導資本支持永續經濟與永續社會。

國泰金控致力將論壇打造為亞洲永續金融的關鍵對話平台，今年以「永續創新韌性發展」為核心主軸，匯聚國內外政策、金融、能源與產業領袖，深化台灣金融業與亞洲氣候金融的關鍵對話。論壇上半場聚焦「變局下的變與不變」及「堅守永續，探索務實路徑」，由主管機關親自解析台灣永續金融最新政策方針、輔導永續創新企業上市的實務經驗，以及台灣整體綠色轉型戰略。

隨後，由亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC) CEO Rebecca Mikula-Wright分享2026年亞洲投資人對永續金融的最新趨勢，指出氣候風險現已被視為重要的財務風險，地緣政治衝突正在加速能源轉型，全球淨零承諾與氣候投資規模正持續擴大。東京大學教授香坂玲則精闢解讀日本推動「Nature Positive」與淨零轉型政策，分享如何引導企業將自然相關風險與機會納入核心營運決策中。

論壇下半場則以「加速創新，構建韌性」為題，從能源轉型、自然資本、社會共融與產業實踐切入。國際氣候組織（Climate Group）能源總監 Sam Kimmins現場剖析亞洲能源安全挑戰，與台灣推動24/7 CFE的前瞻機會；台灣電力公司董事長曾文生則分享台灣電力發展的最新趨勢與供電挑戰，探討能源轉型如何兼顧供電安全、淨零目標與國際競爭力。壓軸的兩場座談，則分別以「跨產業永續低碳轉型典範作為」與「邁向永續未來，台灣在地永續創新」為主題，探討亞洲企業如何透過數位化工具、能源效率提升、綠色金融商品與供應鏈協作，建立更具韌性的低碳轉型能力；並針對亞洲永續新創面臨籌資挑戰與制度障礙等問題，研討如何加速複製成功經驗，建立「以人為本、具韌性且可被投資」的永續新創生態系。

「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」至今已邁入第十年，本屆論壇實體與線上報名人數再創新高突破5,800人，參與機構家數超過2,000家，其中逾850家上市櫃公司佔8成以上台股市值，且六大高碳排產業企業家數超過5成。今年企業領導人（董事）參與人數近3成，展現台灣企業高度的永續行動意志。

國泰金控積極深化與國際重要氣候倡議及組織的鏈結，十年來累積已邀請逾150位國內外重磅講者，不僅報名人數屢創新高，更寫下連續 3 年參與企業市值總和占台股 8 成、涵蓋台灣過半碳排放量的紀錄，企業領導人（董事）參與率大增9成，展現台灣企業對於氣候議題的高度重視與積極作為。

面對全球永續挑戰，國泰金控秉持「永續金融說到做到」理念，期許未來十年，能持續與各方利害關係人協作整合永續資源，累積轉型量能，扮演推動亞洲永續金融的關鍵力量，共創更好未來。

關鍵字： 永續金融氣候變遷亞洲淨零國泰論壇能源轉型國泰金控

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