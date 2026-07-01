顏慧欣遭霸凌案　父顏慶章首發聲「把未竟志業、變成國家制度」

▲行政院日前所召開「經貿辦職場霸凌案件說明」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳瑩欣／台北報導

行政院日前公布行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣遭霸凌調查報告，父親、前財政部長顏慶章首發聲，他以「What is left, when honor is lost？」為題發聲指出「不是只記住顏慧欣所受的委屈，而是完成她一直努力追求的理想 ，這才是真正還給慧欣的公道」。

以下是顏慶章發聲全文：

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What is left, when honor is lost?

小女慧欣今年3月12日辭世，身為父母的我們從未說出「霸凌」宇眼，由於3月媒體揭露慧欣辭職信，並因前國貿局同仁錄音檔出現，各界才以慧欣有無遭遇為關切重點。行政院卓院長迅速邀請外部專家成立專案調查小組，經過三個月於6月26日完成獨立與專業的調查結果充分敬佩與尊重。卓院長於三日後停止楊珍妮政政務委員職務，深表贊同。

然而身為卓内閣要員的楊珍妮不滿霸凌案調查結果,接續發表聲明。作為被霸凌者慧欣的父母，因尊重調查程序，一再隱忍她以傷害慧欣及家人式利用媒體發聲，經過數日静心思索，已無法容忍與事實不符的說辭，持續混會大眾視聽。

一、行政院調查報告完全未提及慧欣健康與霸凌情事有所相關，楊珍妮於6月26日聲明中一再以慧欣生病請假，作為其訴求主軸，不但非屬自稱照顧晚輩與自詡彼此友好情誼的行為表現，並明顯違反「個人資料保護法」有關規定 。

二、如同調查報告所述成立霸凌的認定理由，慧欣於 OTN 任職一年半以來，已多次向當初推薦進入公職長官吳秘書長釗燮表達請辭之意，但皆獲慰留並期望她能相忍為國。當初楊珍妮因高層未事先徵詢其意見，即四處打探係何人推薦？慧欣無奈地誠實以告 。實在難以想像楊珍妮於6月26日聲明，竟宣稱對慧欣有「培養接任人」的友善心態，更何況先前楊珍妮經媒體詢問，亦妄稱慧欣是由她推薦進入 OTN 的謊言，豈是政務委員所當為 ！

三、身為父母雖對調查報告只成立兩項霸凌事實、調查過程中楊珍妮因未調離現職可能妨礙霸凌真相之顯現，以及對未成立霸凌之各調查事項，慧欣已無法親自提供事實詳細說明，深感遺憾 ！惟對調查小組的辛勞與專業，仍抱持由衷的感謝與尊重。期望目前監察院的調查過程能秉持更公正態度，重建友善的公務員工作環境 。

四、承蒙各界重大關注，慧欣無論以學者或公職身份，心繫 CPTPP 的執行不力及 OTN 運作長年重大瑕疵，這是她於病榻中難以割捨的工作牽掛 。CPTPP 具體時程豈可僅以國際地緣政治局勢影響為藉口；OTN 長達18年以任務編組欠缺運作績效，影響國家未來重大經貿政策至鉅 。

最後，引用慧欣中華經濟研究院老長官所言：「一個國家紀念優秀公務員最好的方式，不是停留在追思，更不是受勳頒獎，而是把她未竟的志業，變成國家的制度；不是只記住她所受的委屈，而是完成她一直努力追求的理想 。」

這，才是真正還給慧欣的公道

