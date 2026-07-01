台股量增重返47K　外資回頭補323億元、買賣超前10大一文看

▲外資今買超聯電6.5萬張。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美股四大指數全數收紅，台積電（2330）法說會行情提前暖身，終場上漲95元或漲幅3.94%，收在2505元歷史新高，台股開高走高，重返4萬7千點大關，外資終止連六賣，轉為買超323.75億元，回補聯電（2303）6.5萬張，居今日外資買超第一大個股。
台積電將於7月16日召開法說，兩家外資在法說前夕調升對其財務預測值，以及目標價，尾盤爆出6333張大單敲進，收在2505元最高價，終場大盤上漲893.08點或漲幅1.93%，以47018.99點作收，成交金額回到1.3兆元。
根據證交所統計資料顯示，外資買超323.75億元；投信買超146.21億元；自營商買超59.38億元，當中，自行買賣部分賣超1.72億元，避險操作部分買超61.11億元，三大法人合計買超529.34億元。
今日外資買超前十大個股、張數，分別為聯電6萬5873張、亞泥（1102）4萬2426張、富邦金（2881）2萬9531張、國泰金（2882）2萬7510張、矽統（2363）1萬9230張、國碩（2406）1萬6837張、南茂（8150）1萬3827張、凱基金（2883）1萬3573張、玉山金（2884）1萬3398張、國巨*（2327）1萬3307張。
今日外資賣超前十大個股、張數，分別友達（2409）16萬3160張、第一金（2892）9萬746張、彰銀（2801）8萬2764張、兆豐金（2886）5萬6860張、永豐金（2890）5萬3579張、華航（2610）4萬1398張、大聯大（3702）2萬9252張、台泥（1101）2萬6751張、大成鋼（2027）2萬5230張、中鋼（2002）2萬5089張。
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