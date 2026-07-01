00918千億規模換股！增刪13檔砍國巨、聯電　6檔ETF調整一次看

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股ETF換股潮來了！台灣指數公司公布最新指數定期審核結果，6檔台股ETF追蹤指數同步調整成分股，其中最受矚目的大華優利高填息30ETF（00918）規模高達1155.22億元、受益人數27.64萬人，本次新增、刪除各13檔，聯電（2303）、國巨（2327）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等大型股遭剔除，微星（2377）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、第一金（2892）等則新納入。
這波調整不只00918受到關注，凱基優選高股息30ETF（00915）、兆豐龍頭等權重ETF（00921）、群益台灣ESG低碳50ETF（00923）、永豐ESG低碳高息ETF（00930）及台新永續高息中小ETF（00936）也同步換股，涵蓋高股息、ESG低碳、龍頭存股與中小型高息等主題，相關變動將自2026年7月1日交易結束後生效，也就是7月2日起正式適用。
本次6檔ETF陣容調整如下：
大華優利高填息30ETF(00918)：增刪各13檔
規模／受益人數：1155.22億元／27.64萬人
追蹤指數：台灣上市上櫃優選股利高填息30指數
新增：
微星（2377）、興富發（2542）、彰銀（2801）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、第一金（2892）、鈊象（3293）、大聯大（3702）、神達（3706）、祥碩（5269）、宜鼎（5289）、緯穎（6669）、億豐（8464）。
刪除：
亞泥（1102）、聯電（2303）、國巨（2327）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、神基（3005）、文曄（3036）、健鼎（3044）、新普（6121）、旭隼（6409）、洋基工程（6691）、寶成（9904）、豐泰（9910）。
凱基優選高股息30ETF（00915）：增刪各14檔
規模／受益人數：172.91億元／7.54萬人
追蹤指數：台灣上市上櫃多因子優選高股息30指數
新增：
聚陽（1477）、中興電（1513）、大成鋼（2027）、鴻海（2317）、微星（2377）、廣達（2382）、義隆（2458）、萬海（2615）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、第一金（2892）、玉晶光（3406）、南寶（4766）。
刪除：
群光（2385）、國產（2504）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、凱基金（2883）、玉山金（2884）、潤泰全（2915）、致伸（4915）、崇越（5434）、中租-KY（5871）、寶雅（5904）、群益證（6005）、瑞儀（6176）、潤泰新（9945）。
兆豐龍頭等權重ETF(00921)：增刪各11檔
規模／受益人數：12.84億元／0.92萬人
追蹤指數：台灣產業龍頭存股等權重指數
新增：
遠東新（1402）、和泰車（2207）、台達電（2308）、潤弘（2597）、長榮航（2618）、雄獅（2731）、中信金（2891）、精誠（6214）、藥華藥（6446）、富邦媒（8454）、台汽電（8926）。
刪除：
儒鴻（1476）、美時（1795）、三陽工業（2206）、台光電（2383）、櫻花建（2539）、長榮（2603）、王品（2727）、富邦金（2881）、零壹（3029）、台塑化（6505）、中華資安（7765）。
群益台灣ESG低碳50ETF（00923）：增刪各4檔
規模／受益人數：364.81億元／10.65萬人
追蹤指數：台灣ESG低碳50指數
新增：
英業達（2356）、嘉澤（3533）、臻鼎-KY（4958）、力成（6239）。
刪除：
華城（1519）、華南金（2880）、文曄（3036）、中租-KY（5871）。
永豐ESG低碳高息ETF(00930)：增刪各33檔
規模／受益人數：33.62億元／1.97萬人
追蹤指數：台灣上市上櫃ESG低碳高息40指數
新增：
興農（1712）、汎德永業（2247）、台達電（2308）、精元（2387）、美隆電（2477）、皇普（2528）、華建（2530）、日勝生（2547）、晶悅（2718）、八方雲集（2753）、台產（2832）、神基（3005）、僑威（3078）、新至陞（3679）、東洋（4105）、麗豐-KY（4137）、光明（4420）、瑞智（4532）、新鼎（5209）、數字（5287）、遠雄（5522）、福邦證（6026）、擎邦（6122）、達麗（6177）、勤崴（6577）、軒郁（6703）、安普新（6743）、威宏-KY（8442）、兔將（8492）、明安（8938）、統一實（9907）、慶豐富（9935）、百和（9938）。
刪除：
堤維西（1522）、勤美（1532）、伸興（1558）、聯電（2303）、華碩（2357）、廣達（2382）、群光（2385）、美律（2439）、義隆（2458）、可成（2474）、宏璟（2527）、第一保（2852）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、威健（3033）、聯詠（3034）、全台（3038）、全科（3209）、瑞鼎（3592）、德淵（4720）、中美晶（5483）、群益證（6005）、頎邦（6147）、瑞儀（6176）、橘子（6180）、倉和（6538）、朋億（6613）、復盛應用（6670）、匯僑設計（6754）、至上（8112）、大江（8436）、福興（9924）。
台新永續高息中小ETF（00936）：增刪各14檔
規模／受益人數：44.79億元／2.39萬人
追蹤指數：台灣上市上櫃永續高息中小型股指數
新增：
華榮（1608）、新光鋼（2031）、創見（2451）、中再保（2851）、統一證（2855）、穩懋（3105）、威剛（3260）、上緯投控（3708）、十銓（4967）、遠雄（5522）、福邦證（6026）、全譜（6228）、宇瞻（8271）、三發地產（9946）。
刪除：
精英（2331）、宏碁（2353）、億光（2393）、可成（2474）、和碩（4938）、世界（5347）、建國（5515）、群益證（6005）、瑞儀（6176）、復盛應用（6670）、南電（8046）、可寧衛（8422）、大江（8436）、統一實（9907）。
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