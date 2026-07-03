打房衝擊步入尾聲！　七期南側、明星學區交易看俏

▲隨著房市政策打房效果逐步淡化、市場適應期進入尾聲，加上近期股市大漲帶來的財富效應，台中房市剛性需求自年初起呈現明顯回溫趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著房市政策打房效果逐步淡化、市場適應期進入尾聲，加上近期股市大漲帶來的財富效應，台中房市剛性需求自年初起呈現明顯回溫趨勢。第一線房仲業者指出，過去一年多受到政策抑制的觀望買盤，在發現房價並未出現預期中的大幅下跌後，已陸續重返市場，帶動近期看屋意願與成交件數持續穩定增長。

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永慶不動產河南公益加盟店店東方治勝表示：「回顧此輪房市調整，政府自前年9月開始推出嚴厲的打房政策，歷經一年多的市場消化，剛好符合過去打房政策約一年至一年半的影響週期。今年3月起，市場已逐漸告一段落，政策面也適度放寬，例如將第二戶貸款成數回升至6成，為市場注入實質活水。」

▲▼ 業者觀察，七期南側與河南、黎明商圈一帶則成為近期的交易熱區。（圖／記者陳筱惠攝）

方治勝指出：「今年初以來整體經濟環境受到股市上漲帶動，不少在股市獲利的置產族與剛性自住客發現，過去一年多房價僅修正約5%至10%，並未出現預期中的暴跌。在『房價修正有限』與『股市獲利資金尋找避險管道』的雙重效應下，買方看屋的意願顯著提升。」

近2、3個月來，只要是條件優質符合地段、品牌、屋齡條件的物件，往往會同時吸引兩至三組準買方出價搶購。針對中部消費者的購屋偏好，方治勝分析：「中部購屋族對品牌與品質的追求相當強烈，在品牌指名度方面，包括鉅虹建設、國泰、惠宇、太子建設以及雙橡園、精銳等一、二線建商，在市場上皆擁有極高的詢問度。」

目前2房以總價1500萬元、3房3000萬元上下最熱門，在區域表現上，北七期目前新建案或指標案的總價普遍由3000萬至4000萬元起跳，部分買方受限於中央的「豪宅限貸令」門檻，出價時會相對謹慎。

▲永慶不動產河南公益加盟店店東方治勝認為，目前在一拉力、一推力下，房市形成難得的買點。（圖／業者提供）

相較之下，七期南側與河南、黎明商圈一帶則成為近期的交易熱區。該區域東鄰捷運線、西接交流道，核心腹地內更有發達的商圈，生活機能極為成熟。此外，該區坐擁大墩學區與惠文學區等頂級明星學區，吸引了大量重視子女教育、家庭成員素質較高的中產階級與菁英家庭進駐。

值得注意的是，方治勝說：「近期市場上也出現了屋主主動讓價的現象。部分屋主在預期房市短期1~2年內難有爆發性上漲、甚至可能微幅修正的心態下，購屋策略轉趨彈性。不過整體而言，近兩年內買進的屋主較容易面臨讓利虧損，目前在一拉力、一推力下，形成市場中難得的買點。」

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