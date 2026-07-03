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打房衝擊步入尾聲！　七期南側、明星學區交易看俏

▲▼南七期,享溫馨,購地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著房市政策打房效果逐步淡化、市場適應期進入尾聲，加上近期股市大漲帶來的財富效應，台中房市剛性需求自年初起呈現明顯回溫趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著房市政策打房效果逐步淡化、市場適應期進入尾聲，加上近期股市大漲帶來的財富效應，台中房市剛性需求自年初起呈現明顯回溫趨勢。第一線房仲業者指出，過去一年多受到政策抑制的觀望買盤，在發現房價並未出現預期中的大幅下跌後，已陸續重返市場，帶動近期看屋意願與成交件數持續穩定增長。

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永慶不動產河南公益加盟店店東方治勝表示：「回顧此輪房市調整，政府自前年9月開始推出嚴厲的打房政策，歷經一年多的市場消化，剛好符合過去打房政策約一年至一年半的影響週期。今年3月起，市場已逐漸告一段落，政策面也適度放寬，例如將第二戶貸款成數回升至6成，為市場注入實質活水。」

▲▼ 單元四,國泰購地,黎明商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 業者觀察，七期南側與河南、黎明商圈一帶則成為近期的交易熱區。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼元城生生 。（圖／記者陳筱惠攝）

方治勝指出：「今年初以來整體經濟環境受到股市上漲帶動，不少在股市獲利的置產族與剛性自住客發現，過去一年多房價僅修正約5%至10%，並未出現預期中的暴跌。在『房價修正有限』與『股市獲利資金尋找避險管道』的雙重效應下，買方看屋的意願顯著提升。」

近2、3個月來，只要是條件優質符合地段、品牌、屋齡條件的物件，往往會同時吸引兩至三組準買方出價搶購。針對中部消費者的購屋偏好，方治勝分析：「中部購屋族對品牌與品質的追求相當強烈，在品牌指名度方面，包括鉅虹建設、國泰、惠宇、太子建設以及雙橡園、精銳等一、二線建商，在市場上皆擁有極高的詢問度。」

目前2房以總價1500萬元、3房3000萬元上下最熱門，在區域表現上，北七期目前新建案或指標案的總價普遍由3000萬至4000萬元起跳，部分買方受限於中央的「豪宅限貸令」門檻，出價時會相對謹慎。

▲▼永慶不動產河南公益加盟店店東方治勝 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲永慶不動產河南公益加盟店店東方治勝認為，目前在一拉力、一推力下，房市形成難得的買點。（圖／業者提供）

相較之下，七期南側與河南、黎明商圈一帶則成為近期的交易熱區。該區域東鄰捷運線、西接交流道，核心腹地內更有發達的商圈，生活機能極為成熟。此外，該區坐擁大墩學區與惠文學區等頂級明星學區，吸引了大量重視子女教育、家庭成員素質較高的中產階級與菁英家庭進駐。

值得注意的是，方治勝說：「近期市場上也出現了屋主主動讓價的現象。部分屋主在預期房市短期1~2年內難有爆發性上漲、甚至可能微幅修正的心態下，購屋策略轉趨彈性。不過整體而言，近兩年內買進的屋主較容易面臨讓利虧損，目前在一拉力、一推力下，形成市場中難得的買點。」

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關鍵字： 台中房市股市效應明星學區政策放寬房價修正永慶不動產永慶區域房市永慶房市訊息

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