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萬海「愛有為」第八屆身障者才藝決賽免費索票　掌聲支持身障表演

▲「愛有為」第八屆身障者才藝決賽，開放免費索票中。（圖／萬海提供）

▲「愛有為」第八屆身障者才藝決賽，開放免費索票中。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

「愛有為」第八屆萬海慈善身心障礙者才藝徵選大賽決賽，將於7月18日星期六，在台灣戲曲中心大表演廳盛大登場。經初賽評選後，共有18組表演者晉級決賽，參賽者以歌唱、器樂及肢體表演等多元形式，突破身體限制，展現勇敢逐夢的生命力量。即日起開放民眾免費索票，邀請大家用掌聲支持每一位站上舞台，勇敢追求夢想的表演者。

每兩年舉辦一次的「愛有為」，是專屬身心障礙者的圓夢舞台。今年以「不一樣 也要勇敢做自己」為主題，共吸引145組隊伍報名參賽。參賽者克服聽覺、視覺及肢體等身體障礙，有人因一場疾病失去了雙腿，卻在輪椅上重新找到舞動生命的力量；有人克服先天視覺障礙，歷經無數次練習，以靈巧的雙手在琴鍵間流暢演奏曲子。

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也有人因聽覺受限，只能透過震動感受音樂節拍，在一次又一次的練習後，完成精湛的演出。他們用堅持跨越障礙，讓每一次的登台不僅是一場表演，更是生命韌性的最佳見證，也讓所有觀眾看見，只要勇敢做自己，就能綻放屬於自己的光芒。

今年決賽節目內容豐富多元，除了歌唱、鋼琴、薩克斯風、古箏等音樂演出，也有現代舞、鋼管舞、輪椅舞等。舞台上的每一分鐘，是無數次跌倒後再站起來的堅持，也讓觀眾看見「障礙」從來不是夢想的終點，而是勇敢前行的起點。

賽事結束後，萬海慈善將安排公益巡演，帶領獲獎的身障表演者前往學校、醫院、監所等地，藉由展現才藝與述說生命故事，讓他們努力不放棄的精神分享給更多人。

本屆決賽首度移師國家級殿堂台灣戲曲中心大表演廳，並與國立傳統藝術中心攜手合作，打造歷屆最高規格演出。開場更邀請本屆代言人聽障笙樂家邱彥承與國家級團隊「台灣國樂團」跨界共演，展現藝術無障礙的精神。

決賽當天，18組選手將輪番登台爭取最高榮譽，每項表演類組首獎20萬元，並由專業評審團現場評分及頒獎。萬海慈善表示誠摯邀請社會大眾免費索票入場，與家人、朋友一起走進臺灣戲曲中心，感受最真摯動人的演出。這不只是一次精彩的表演，而是一份重新相信生命、相信夢想的感動。

關鍵字： 萬海愛有為身障者才藝決賽免費索票掌聲支持

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