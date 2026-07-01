貨櫃積壓成常態、船公司積極造櫃　陽明公告取得11850個貨櫃　

▲陽明持續訂造新櫃，擴大自有櫃比例。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明(2609)去年10月31日公告訂造35,700個貨櫃，每單位價格約美金1550至2635元(依櫃種)，今(1)日公告取得11,850個貨櫃，每單位造價約1608至6735美元，交易金額在3050-4050萬美元之間。業界高階指出，因為戰爭與港口設施不足等因素，目前全球貨櫃積壓、周轉率降機已成常態，貨櫃船公司近年都積極訂造貨櫃，以免出現缺櫃問題。

陽明高階說明，今日公告取得的貨櫃，是從去年7月3日到今年7月1日之間，累積向同一家造櫃廠(東方國際集裝箱香港有限公司)訂造的貨櫃超過新台幣10億元，依規定做的公告，其中部分已經交櫃，部分是新訂造。去年10月底訂造的那批，是向中國國際海運集裝箱(集團)公司訂造，因此是不同批的貨櫃。

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陽明今年有5艘1.55萬箱(20呎櫃)貨櫃船交船，本來就需要造新櫃，加上貨櫃積壓問題，也需要透過提升自有櫃比例，來增加對貨櫃的掌控能力。

該公司去年10月的造的那批貨櫃，當時業界高階指出，疫情期間貨櫃造價20呎櫃曾漲破3500美元，40呎櫃破6千美元，陽明公告的價格，僅約高檔時四成，比疫前還低。以陽明今天公告價格，業界指出與疫情前差不多，其中應該包括高造價的冷藏櫃。由於近期各造櫃場都已接近滿單，造價有開始上漲。陽明在今年6月18日法說會上指出，公司自有貨櫃占比約49%，其餘為租賃，未來自有率會持續提升，以達到六成為目標。