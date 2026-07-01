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青雲科技遭搜索慘吞2根跌停！公司連發3重訊回應

▲▼涉走私輝達GB300至中港澳 美超微、青雲、是方電訊遭檢方搜索。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲青雲科技被檢方搜索，公司連發3篇重訊回應。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者柯振中／綜合報導

主機板廠商青雲科技（5386）1日連續發布3篇重訊。針對總經理呂仰鎧因配合檢調偵辦遭法院裁定羈押禁見，公司啟動緊急應變措施，總經理職務暫由董事長特別助理邱陳振代理。發言人與代理發言人職務改由財務長王龍一接任發言人。青雲科技強調，公司並無從事伺服器晶片交易，將全力配合檢調單位調查，目前營運一切正常，對財務業務無重大影響。

涉美超微違法出口高階晶片案　青雲是方及美超微分公司遭搜索

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本案源於基隆地檢署偵辦美超微（Supermicro）搭載輝達（NVIDIA）高階AI晶片伺服器涉嫌違法出口至中國、香港及澳門案。檢方查出，有業者明知該高階晶片屬於美國政府列管的戰略性高科技產品，依法不得出口特定地區，仍透過台灣管道取得設備。

涉案人涉嫌以調包、改標方式製作不實文件向海關申報。游姓負責人等3人已於5月遭聲押獲准。檢方追查發現青雲、是方電訊及美超微在台分公司多人涉案，於29日發動搜索。

▲▼涉走私輝達GB300至中港澳 美超微、青雲、是方電訊遭檢方搜索。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲青雲科技被檢方搜索，公司連發3篇重訊回應。（圖／記者郭世賢翻攝）

青雲總經理呂仰鎧等三人　涉偽造文書與背信遭裁定羈押禁見

檢警單位共搜索12處地點，約談6名主管與業務人員。涉案的是方人員因住院治療，由辦案人員前往醫院製作筆錄。檢察官漏夜複訊後，認定青雲呂姓總經理、美超微王姓業務經理及林姓業務人員涉嫌偽造文書、背信等罪，且有串證與滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

另外2名美超微業務人員各以10萬元、5萬元交保。法院審理後，認定王男、呂男及林男犯罪嫌疑重大且有逃亡串證之虞，正式裁定3人羈押禁見。

青雲連發重訊調整高階主管　澄清未從事伺服器晶片交易

青雲科技於1日隨即發布重訊進行內部職務調整。總經理呂仰鎧因案遭羈押，總經理職務改由董事長特別助理邱陳振代理。原本由呂仰鎧兼任的發言人職務，調整由財務長王龍一接任，代理發言人則由邱陳振遞補，相關人事變動於1日即刻生效。

青雲科技於重訊中特別澄清，公司本身並無從事伺服器晶片交易，該高階主管係配合檢調偵辦。公司營運一切正常，此事件對財務與業務並無重大影響。

 

關鍵字： 青雲科技AI晶片檢調搜索高階主管重訊澄清

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