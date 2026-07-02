本月歐洲線漲價案大縮水　美國線雖有漲成但因關稅問題恐回跌

▲大陸航運媒體認為美國線短期的訂單爆發必然會導致後續幾個月的進口量出現斷崖式回落。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

貨櫃船運歐美線進入第三季旺季，7月1日的漲價計畫一向被看好，今年歐美線旺季提早開始，昨(1)日歐洲線漲價出現大縮水，多數公司原訂1000到2500美元的漲價計畫，實際僅漲200-400美元，美西與美東雖實漲1300與1500美元，因本周開始美東線出的貨多估計已趕不上本月24日截止的10%臨時關稅，美西線下周出貨也趕不上了，運價恐會開始回跌。

大陸的航運網站，也已預測歐洲線運價連4周上漲後，漲勢恐戛然而止，7月或成關鍵拐點。在5月底，歐洲線每大箱運價約3000美元，上周達5100-5300美元，昨日則調升至約5500美元，對於7月15日的下一波漲價，國際與國內大型攬貨公司高階都認為應該是漲不起來了。

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上周美西線每大箱運價約6300美元，美東線約7500美元，昨日分別調升至7500與9000美元，但超大型攬貨公司認為這一波上漲可能僅有數日行情，有可能本周內就開始逐步下修。

中國大陸是最大貨艙，當地航運網站報導指出，隨著7月份川普的新關稅落地日期的逼近，美國進口商陷入瘋狂的「前置進口」模式，甚至不惜「加價備貨」，一些高價貨品甚至改以空運運送。

今年6月2日，美國貿易代表辦公室(USTR)公佈強迫勞動相關301調查的關稅建議，計劃對包括中國大陸、中國香港在內的46個國家/地區徵收12.5%的關稅，對另外14個國家/地區徵收10%的關稅，該調查於7月7日進行公開聽證後即將生效。另針對中國、歐盟和日本等16個最大貿易夥伴的製造業產能過剩301調查結果也將在7月公佈。



由於關稅負擔可能增加，美國進口商提前數月從中國、東南亞等地瘋狂搶運貨物囤積。但是近一、兩個月高漲的運價，讓企業的實際利潤空間被嚴重壓縮。

大陸媒體分析，短期的訂單爆發，但也埋下了巨大的隱患，採購商為了躲避關稅而提前囤貨，必然會導致後續幾個月的進口量出現斷崖式回落。一旦7月底關稅正式落地且囤貨期結束，出口商將面臨訂單大幅減少的「過山車」效應。

美國零售聯合會(NRF)最新發布的資訊則指出，今年家長們已經開始為新學年做準備了，比往年更早就開始採購學習用品，約三分之一的返校季購物者在六月初就已經開始瀏覽和購買，這是NRF2018年首次提出這個問題以來的最高比例。這顯示往年落在第三季的開學季採購，已經有不少提前到第二季，因此整體市場旺季提早開始也提早結束的機率已經逐漸堆高。