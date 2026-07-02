台股崩跌1037點失守46K　台積電跌60元至2445

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（2日）以46833.89點開出，指數大跌185.1點，跌幅0.39％。隨後跌勢擴大，下跌1037.10點至45981.89點，失守4萬6千點大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌55元來到2450元，跌幅2.2％，隨後跌勢擴大至下跌60元至2445元；鴻海（2317）下跌2元至239元；聯發科（2454）下跌135元至4200元；廣達（2382）下跌6元來到366元；長榮（2603）維持平盤至185.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌13.96點或0.03％，收在52305.24點；標準普爾500指數下跌16.13點或0.22％，收7483.23點；那斯達克指數下跌173.69點或0.66％，收在26040.03點；費城半導體指數下跌893.68點或6.27％，收13353.28點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 52305.24 ▼13.96 ▼0.03% S&P500 7483.23 ▼16.13 ▼0.22% NASDAQ 26040.03 ▼173.69 ▼0.66% 費城半導體指數 13353.28 ▼893.68 ▼6.27%

資料來源：證交所