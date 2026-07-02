台股急跌加碼！　資深分析師傳授「543布局法」

圖文／鏡週刊

今年以來台股一路狂飆，不少投資人忙著追逐熱門題材、尋找下一檔飆股，但資深分析師蔡明翰始終按照自己的節奏投資。多年前重押台積電的他，如今早已迎來豐厚回報；面對市場劇烈震盪，他不但不害怕，反而將急跌視為加碼機會，持續累積持股。他說，只要產業趨勢與公司基本面沒有反轉，就沒有提前下車的理由。

資深分析師蔡明翰在2020年就開始布局台積電，近2年積極買進台達電、日月光，原因是他認為AI趨勢是數十年一見、不可忽略的科技革命。

確認AI將成為未來數年的主流趨勢後，蔡明翰只看兩件事：公司是否真正受惠AI，以及是不是產業龍頭。他說，龍頭企業不只是規模最大，更是擁有技術、客戶與市場地位等難以撼動的競爭優勢，「我進場的理由，是產業趨勢開始往上，而且只要基本面數字沒有反轉，我絕對不會輕易下車。」

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他解釋，AI需要龐大的算力，也需要穩定的電力供應；晶片生產完成後，封裝測試更是不可或缺的環節。因此選擇直接投資供應鏈中最具競爭力的企業，「持股太分散，第一照顧不到；第二代表自己抓不到方向，只能亂槍打鳥。」

而蔡明翰偏愛龍頭股的投資風格相對樸實。他認為，中小型成長股雖然可能帶來驚人報酬，但帶來的風險同樣不低，「一家市占率10％的公司，成長到20％，股價可能翻倍；但如果從10％掉到5％，股價很可能回不來了。」他指出，龍頭公司市占率皆超過5成，不必擔心股價波動太大，「只有這樣，才能一夜好眠。」

至於進場時機，蔡明翰說，急跌絕對是天上掉下來的禮物，「因為真正的經濟衰退，從來不是用急跌的方式呈現。」多年實戰經驗，讓他建立一套「543布局法」，將資金分成5等份，只要每跌3％至4％就加碼一次，想再加碼，就等上一次的部位跌幅再達到3％以上；像是6月8日台股跌幅3.48％，他就按照紀律買進台積電，要是銀彈用完怎麼辦？「那就關掉APP，耐心等待，好公司股價總會回來的。」

回顧2020年，疫情爆發重挫股市，蔡明翰也是按照計畫進場；當時大家都很害怕市場失速，但他仍咬牙進場。如今回頭看，最讓人緊張的時候，卻是他資產快速成長的轉折點。

蔡明翰投資小檔案 出生：1976年

學歷：舊金山大學財務分析碩士

現職：媒體自由工作者

經歷：國泰證期顧問處、元大及兆豐證券自營部

心法：法人思維洞察趨勢，鎖定龍頭股長抱

座右銘：投資是重視企業價值，投機則只在乎股價漲跌



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