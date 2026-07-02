全台最富！「關新里」重奪冠　前3名落腳台北、新竹縣市

▲圖為北區國稅局板橋分局中山路辦公室綜所稅申報畫面，非指最富里當事人 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者陳瑩欣／台北報導

2024年度綜所稅申報資料出爐，財政部公告顯示，新竹市東區關新里以綜合所得平均數459.2萬元奪回最富里寶座，且中位數343.4萬元也居冠；台北市士林區永福里平均所得354.8萬元居次；2023年以平均所得527萬元居冠的北市松山區中華里，2024年則以348.9萬落居第3；新竹縣竹北市東平里343.6萬元、新竹市東區龍山里342萬元分居4、5名。

根據財政資訊中心初步統計，2024年度綜所稅申報戶共698.2萬戶，過去有「竹科效應」光環的新竹縣市轄區本來就是綜所稅報繳大戶所在區，若以總所得平均數看，新竹市177.1萬元連續7年奪冠，新竹縣以163.2萬元居第2、連續4年超車台北市，台北市則以155.7萬元排名第3。第4至6名分別是屏東縣平均86.6萬元、台東縣87.1萬元、嘉義縣88.5萬元。

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若按村里排名，以綜合所得平均數來看，新竹市東區關新里以平均數459.2萬元重新奪冠，且中位數343.4萬元也是全國最富；台北市士林區永福里平均數354.8萬元居次、但中位數僅73.2萬元，顯示該里暗藏「超級有錢人」拉高平均，台北市松山區中華里平均數348.9萬元、中位數99.3萬元，也有類似情形。

新竹縣竹北市東平里平均數343.6萬元、248中位數235.9萬元，新竹市東區龍山里平均數342萬元、中位數248.9萬元。