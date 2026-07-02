台股被動ETF超吸金　一文看今年規模成長前10強、5檔績效翻倍

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI股領漲加上中東地緣緊張情勢放緩，台股一度上攻4萬8千點，百億級被動式台股ETF超強吸金力，今年來規模增幅前十大的百億級被動台股ETF之規模成長率落在9成至4倍以上不等；其中，報酬率逾1倍有台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（0089）等五檔。

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今年來規模成長第一的台新臺灣IC設計（00947）兩大熱門族群高價IP/IC類股及記憶體類股合計占比超過八成，十大成份股包括：聯發科（2454）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、創意（3443）、台達電（2308）、世芯-KY（3661）、信驊（5274）、旺宏（2337）、矽力-KY（6415）。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊指出，AI發展日新月異並光速推進，算力需求跟著大噴發，高盛預估2030年全球每月token處理量將達120千兆個，為今（2026）年現有算力水平的24倍，台股AI股競爭地位在全球首屈一指，受惠程度大，分析師預估台股AI股2026獲利成長率上看5成以上，IC設計及記憶體成長動能相對看好，建議布局聚焦「IC設計+記憶體」雙組合的台股ETF。

展望台股後市，台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，就基本面來看，雲端服務商今年資本支出預計超出7000億美元，再創新高，顯示AI基礎建設需求仍擴張，AI產業展望可說是一片大好，台灣AI供應鏈完整，是最大的受惠市場，分析師將台股2026年企業獲利年增率上修至40%，明（2027）年企業獲利年增率上修至25%，成為台股後市持續上攻的底氣。

