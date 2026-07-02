鴻海除息秀洗三溫暖　郭台銘7／31爽領124億





▲鴻海創辦人郭台銘（圖左）滿頭白髮現身，與鴻海董事長劉揚偉同框。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海（2317）今（2）日除息，創辦人郭台銘名下持有17億3969萬8518股，預計7月31日將一次領取約124.77億元股息。不過，鴻海今日除息秀正好撞上科技股大回檔，早盤一度陷入貼息，隨後又快速翻紅，股價走勢猶如洗三溫暖。

權值排名第4大的鴻海今日除息，早盤受科技股賣壓影響，一度下跌3元、跌幅1.24%，來到238元，呈現貼息狀態。不過開盤約半小時後，隨著台股跌勢收斂，鴻海股價也快速回血，拉回平盤之上翻紅，企圖重回填息路上。

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鴻海此次配息金額創下史上新高，原訂每股配發7.2元現金股利，但因110年度海外第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，影響流通在外股數總額及配發金額，因此每股現金股利調整為7.17179227元，總現金股利高達1009億3167萬2888元。

以鴻海近5年填息效率來看，最快為2021年，僅花1日便完成填息；最久則是2023年，歷經168天才完成填息。今日除息首日雖一度貼息，但隨後股價翻紅，也讓市場關注鴻海後續填息表現。

而在大股東股息進帳方面，郭台銘以此次每股配息7.17179227元計算，將可一次收到約124.77億元股息，預計7月31日入帳。

此外，郭台銘今年3月間將2500張鴻海股票完全贈與妻子曾馨瑩。以此次配息金額估算，曾馨瑩至少可領取約1792.95萬元股息，同樣預計7月31日入帳。