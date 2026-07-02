青雲連跌3根淪最弱記憶體　概念股10檔先翻紅

▲涉走私輝達GB300至中港澳，美超微在台據點、青雲、是方電訊遭檢方搜索，青雲股價連跌3根。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體飆股青雲（5386）捲入美超微主管盜賣輝達（NVIDIA）AI晶片至中國爭端，又遇中國競爭對手揚言擴增產線等利空消息影響，股價連跌3根，今（2）日開盤繼續躺平至382.5元，失守400元大關。記憶體族群中多檔跌勢收斂，已有10檔翻紅。

記憶體族群今日續弱，盤中華邦電（2344）、南亞科（2408）等指標型個股跌幅一度超過4%，不過10點半以後跌勢略有收斂，另包括旺宏（2337）、安鈦克（6276）、十銓（4967）、品安（8088）、威剛（3260）、創見（2451）、巨虹（8084）、宇瞻（8271）、鑫聯大（3709）、廣穎（4973）都有回到平盤之上的表現，以宇瞻漲逾5%回血最多。

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相較之下，連跌多日的青雲股價持續走弱，雖然青雲連發多次重大訊息，說明公司營運未受影響，但市場疑慮難消，至截稿前青雲跌停仍未打開，還有逾2千張委賣單排隊搶下車，跌停難以打開。

受到連跌3天影響，青雲股價也從29日檢調搜索前的524元一路向下，若以今日跌停價382.5元估計，未脫手的股民光近3個交易日抱1張即損失14.15萬元。