兼職跑外送6年賺267萬　丟進股市「漲到419萬」！帳戶截圖曝

▲原PO把錢投入台股。（圖／網友＠zinki.1985授權）



記者施怡妏／綜合報導

外送員風吹日曬雨淋是家常便飯，長時間在戶外騎車，工作相當辛苦，一名外送員分享，兼職外送工作做了5年11個月，主要利用周末時間跑外送，每月跑外送時間以及賺到的錢都有記錄下來，共賺進267萬元，並且將賺來的錢投入股市，總共投入257萬元，5年下來共賺了141萬元。

網友＠zinki.1985在Threads發文，有一份從事15年的正職工作，周末兼職做外送長達5年11月，靠著一趟趟累積，總收入達到267萬元7928元，平日還有正職工作，主要利用周末時間跑外送，「每周末目標都是衝趟獎，達標還有時間就再續跑第二標」。

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辛苦錢投入台股滾出419萬



他分享自己的投資成果，將外送賺來的錢投入股市，帳戶中可見多檔台股標的，包括元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣高息低波等。從帳戶資訊來看，股票市值已達419萬3089元，累積損益顯示為141萬788元，報酬率約50.71%。

他也提到，2024年外送有新規定，根據《外送平台業者管理自治條例》，外送員每日累計外送服務時間上限為 12小時，當時他每周六都會跑16小時，新制上路後對他影響很大。

▲原PO利用假日跑外送。（圖／網友＠zinki.1985授權）



貼文曝光，網友驚呼，「這執行力簡直是神人級別！5年11個月幾乎把外送賺的錢全部滾進台股，這已經不是兼職了，這是高自律的資產放大術。請收下我的膝蓋」、「哥~這也太勵志了吧，我也是兼職熊貓，通常都是下班跑1小時，一個月頂多2千元左右，我也是把錢再投入股市，5年外送賺快3百萬，神人！快膜拜！」「一直工作沒時間花錢真的存錢很快、尤其又把錢存到對的地方更快」、「這是執行力跟自律了吧」。

．本文經「網友＠zinki.1985」授權轉載。

