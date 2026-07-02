台股下半年力拼54500！　投顧喊「多殺多」是唯一變數

▲富邦投顧董事長陳奕光。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI產業勢不可擋之下，台股指數上攻4萬8千點，富邦投顧董事長陳奕光以「狂牛遇上灰犀牛」形容上半年股市，他分析，下半年進入傳統旺季、 AI新品推陳出新，加上選舉行情醞釀等三大利多加持，股市攻勢有望再度發動，第四季台股指數將超越上半年高點上看 5萬4500 點大關，目前上市櫃兩市融資餘額已達8千億元，預估到年底將達兆元，籌碼面「多殺多」成為市場「灰犀牛」變數。

受惠AI浪潮吸引資金湧入，費半指數年波動率由2021年4升至今年85%，台股加權指數年波動率則由24%上升至58%。此外，台股今年前5個月每日振幅大於 1%的交易日占比達 92%，大於 2%的占比達 53%，明顯高於過去 5 年平均的 61%與 14%，在台股結構改變之下，結構性高波動已成常態。

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資金籌碼面與選舉行情加持 台股續具動能高波動成常態展望下半年台股走勢，陳奕光指出，在資金面與籌碼面，台灣升息對台債的影響高於台股，今年台灣超額儲蓄上看9兆元；同時，台股資金面顯著升溫，今年4月市值/M1、M2 比重升至4.5倍與1.97倍，較去年同期接近倍增，並高於近20年平均2.19倍與0.85倍，台灣上市櫃公司總市值逾157兆元、年增逾5成，淨利/市值比將降至4%以下，創2001年來低點。

台股籌碼利多還有 ETF 與資金結構同步擴張，股票型ETF規模至今年5月達 5.6 兆元、年增約60%；主動式 ETF 自推出後快速成長，規模達9023 億元，加計後續募集將突破 1 兆元，資金持續集中流入台股。籌碼面呈現內外資分歧，外資近3年年均賣超逾5000億元，但由投信與內資承接，市場結構轉為內資主導。富邦投顧預估，上市櫃公司獲利大幅跳升，反映 AI 需求推升整體獲利擴張，今年台股獲利預估由 4.52兆元升至6.83兆元，年增51.1%，其中電子業估增60%、金融業27.2%、傳產31.1%。

陳奕光提出「高波動動能選股法（VOLATILE）」，建議在台股結構改變，雖利 多環繞但指數高度波動將成為常態之下，可佈局「Value」傳產族群走出谷底重現 價值、「Optical Components」光學與 AI 眼鏡供應鏈、「LEO」太空競賽帶旺低軌衛 星族群、「Advanced Package」先進封裝族群、「TSMC Supply Chain」台積電供應 鏈、「Industrial Automation & Inference AI」工業自動化與推論型 AI、「Electricity」 電力相關、「ETF」涵蓋市值型、高股息、主動式 ETF，以及主題型 ETF 聚焦半導體、機器人與綠電等三大產業趨勢。