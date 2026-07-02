房仲業的王者！永慶房屋14連霸服務業大評鑑金獎　更累積贏得30獎

▲永慶房屋14連霸臺灣服務業大評鑑服務金獎，更累積贏得30座獎座，寫下房仲業唯一紀錄。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

2026年「臺灣服務業大評鑑」公布獲獎名單，永慶房屋再度拿下連鎖房仲業金獎，不僅締造金獎14連霸紀錄，永慶房屋經紀人員郭立民也獲得「服務尖兵」肯定，永慶房屋包辦本屆兩項大獎，成為今年房仲業最大贏家。永慶房屋已累積贏得包括「服務金獎」、「服務尖兵獎」、「科技創新服務獎」等合計30座獎項，再度刷新「永慶紀錄」，成為獲獎最多的房仲品牌。

「臺灣服務業大評鑑」以神秘客實地訪查，並以符合國際標準的SGS驗證評鑑流程等方式，針對服務品質、顧客體驗及服務流程進行系統性完整評核，為國內服務業最具代表性與公信力的指標之一，被視為「台灣服務業的奧斯卡」。

▲永慶房屋秉持誠實服務理念，保護消費者安全，獲得秘密客評審的讚賞。

「誠實」與「科技」並進成獲獎關鍵

主辦單位表示，永慶房屋的經紀人員除了提供專業房市分析及購屋建議，也善用AI工具協助整理物件資訊、比較條件，提高找房效率；面對房產詐騙及嫌惡設施等問題，也能主動說明交易風險及保障機制，並揭露物件重要資訊，展現誠實、專業、高效且細膩的服務，因而獲獎。

永慶房屋總經理吳良治分享，永慶房屋在孫慶餘董事長的領導之下，長期以「誠實服務」與「科技服務」雙軌並進，希望提供消費者更安心、滿意的購售屋體驗。其中，永慶房屋推出業界唯一的「屋況房價全保障」，更涵蓋了屋況、產權、房價透明與消費者權益，提供房產交易安全的完整保護。

業界唯一「屋況房價全保障」守護交易安全

在屋況保障上，永慶房屋提供「六大安心保障」，除揭露凶宅、瑕疵屋、短期交易物件等重要資訊，也提供漏水保固、凶宅保障等具體措施，從屋況、產權到履約全面把關；另透過「誠實安心認證」，以非短期交易、非凶宅、非輻射屋及漏水保固的四大標章，協助消費者快速掌握房屋重要資訊。

且永慶房屋的實價登錄資料由系統統一提供，經紀人員無法自行篩選或調整，讓買賣雙方取得一致且完整的市場行情資訊，確保房價資訊完整透明；同時還有業界唯一的「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實相關誠實承諾，最高將賠償買方400萬元、賠償賣方最高四倍服務費。

▲永慶房屋運用AI科技，提升服務效率和精準度，成為獲獎關鍵。

引領產業進入「AI房仲」時代

身為房產科技的領導品牌，永慶房屋積極布局AI應用，提升消費者的購售屋效率、優化消費體驗，屢次贏得數位奇點獎、LINE Biz-Solutions Awards、創新商務獎等獎項肯定。例如「永慶AI特助」讓賞屋率提升200%、價格決策效率提升160%。

吳良治表示，永慶房屋的AI科技不只協助消費者提升找房效率，也讓經紀人員能投入更多時間了解客戶需求、提供專業建議，實現「AI提升效率、真人傳遞溫度」的「AI+真人」服務模式，也成為此次評鑑獲得肯定的重要原因之一。

隨著誠實透明服務及AI科技持續受到消費者肯定，永慶房屋今年已於土城、新莊新展2家直營店，穩健朝雙北350店目標邁進，未來也將持續精進服務品質與科技應用，提供消費者安全、高效率的購售屋體驗。

▲永慶房屋總經理吳良治（右）表示，永慶將致力於提供消費者更安心、滿意的購售屋體驗。

▲2026臺灣服務業大評鑑，永慶房屋連續14年獲金獎；永慶不動產榮獲銀獎，是第10次獲獎。





