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「日圓恐貶至200」！多位專家示警：日本正處於貨幣危機邊緣

日本與主要經濟體之間的利差擴大、財政赤字與通膨壓力持續升溫，導致日圓已跌至40年來的新低點。（圖／達志／美聯社）

▲日本與主要經濟體之間的利差擴大、財政赤字與通膨壓力持續升溫，導致日圓已跌至40年來的新低點。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本與主要經濟體之間的利差擴大、財政赤字與通膨壓力持續升溫，導致日圓已跌至40年來的新低點。市場普遍認為即使日本央行（日銀）與政府進行干預，也難以改變長期貶值趨勢，部分機構甚至預測美元兌日圓可能在未來數年觸及180至200區間。

據《日本時報》報導，在日本與其他主要經濟體之間利率差距持續擴大、以及東京財政前景疑慮加深的雙重壓力下，日圓已跌至1986年以來的低點，並在過去1年成為全球表現最差的主要貨幣之一。

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交易員認為，日本政府屢次警告將採取強硬措施以遏止貶值，但這種口頭干預的長期效果相當有限。多數市場人士認為，即使實際進場干預支撐日圓，效果也僅是暫時的，因為市場普遍認為日本在提高利率以抑制通膨方面的行動過於遲緩，進一步惡化了日圓的結構性弱點。

對此，資產管理規模達1.89兆美元的美國投資管理上市公司「普徠仕」（T. Rowe Price）指出，最悲觀的情境可能是1美元兌169日圓；日本商業銀行「瑞穗銀行」認為這個數字是170；日本第2大銀行「三井住友金融集團」更預測，未來幾年恐跌至180。

另一些市場人士，例如新加坡投資公司「Blue Edge Advisors」的投資組合經理Calvin Yeoh則分析，若日本央行進一步落後於美國貨幣政策緊縮的步伐，200甚至更高的水準並非不可能，「如果沒有任何干預，不論是直接在匯市操作，還是由日本央行升息，到明年12月，美元兌日圓匯率可能會像我的膽固醇一樣，在180到205之間。」

值得注意的是，持倉數據也進一步支持了日圓續跌的預期。上個月，避險基金對日圓的看空押注已升至2017年以來最高水平。外匯選擇權交易員同樣顯示日圓急貶風險升高，市場估計美元兌日圓在1年內升至180的機率約為15%，但升至200的機率仍低於1%。

日本央行上月將基準利率上調0.25個百分點至1%，創1995年以來最高水準，並釋出未來可能進一步升息的訊號，雖然此舉縮小了與美國的利差，但部分交易員認為，由新任主席沃什（Kevin Warsh）主導的美國聯準會（Fed）升息的機率已開始上升。另一方面，有報導指出日本政府希望日本央行放緩升息步伐，也加劇了市場對日圓疲弱的擔憂。

總部位於倫敦的獨立投資顧問與研究機構「Asymmetric Advisors」的市場策略師Amir Anvarzadeh示警：「我們實際上正處於日本貨幣危機的邊緣。」已經關注日本市場37年的他強調，「這很大程度上是日本央行那些似乎處於深度昏迷狀態的決策者們，咎由自取的結果。」

不過，目前沒有人認為日圓會立即跌至上述的極端水準。要達成這種情境，美國聯準會可能必須釋出比市場預期更鷹派的訊號，導致美國公債殖利率大幅上升，同時油價飆升、地緣政治緊張局勢加劇。

美國資產管理公司「Nuveen」的全球投資策略師Laura Cooper分析，全球市場情緒也需要惡化到足以提振對美元的需求，「這種組合可能還會迫使日本央行要麼推遲政策正常化，要麼不願阻止日元進一步走弱。」

但目前市場仍由日圓空頭主導。投資人關注日本超過GDP 200%的債務，使其成為主要經濟體中負擔最重的國家。持續的財政赤字也引發市場對政府超支的疑慮。同時，西亞地緣政治危機更導致超過95%石油依賴進口的日本面臨通膨壓力，日圓也因此受到重創。

總部位於新加坡的避險基金「Alpha Binwani Capital」的創辦人兼投資長Ashwin Binwani表示，日本宏觀經濟、政策與市場部位強烈有利於日圓走弱，因此只要這些條件持續下去，做空日元仍非常具有吸引力。

SMBC日興證券高級外匯及利率策略師Rinto Maruyama則指出，最極端情境並非單純的貶值，而是失序性崩跌，若外匯干預失效，市場可能開始質疑日本政府的干預能力。

此外，利差交易（carry trade）仍是重要因素。弱勢日圓使其成為廉價融資貨幣，可投入土耳其里拉、印度股市或委內瑞拉債券等高收益資產。

對此，市場分析師和外匯交易專家Nick Twidale也分析，即使存在日本政府干預匯市的風險，市場仍偏好使用日圓進行套利交易。他甚至認為，1年內達到200並非不可能。

這也促使部分投資人加碼日圓空頭，即使面臨日本可能動用高達1.09兆美元外匯儲備進行干預的風險。日本曾在4月28日至5月27日期間投入創紀錄的11.73兆日圓支撐匯率。在2022年與2024年的干預中，效果同樣短暫，隨後日圓又繼續走弱。

金融服務公司「Monex Group」主管Jesper Koll近日接受《彭博電視台》採訪時則指出：「日本當局目前是否存在底線？坦白說，我認為還沒有。」他補充道：「從政策角度來看，他們非常清楚地認識到，首先，日本必須繼續推行擴張性財政政策，同時溫和地提高利率。因此，實際上，我們正​​朝著200日元的目標邁進。」

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