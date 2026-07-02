上半年買台股「沒賺50%」不及格！財經作家：無腦買0056就有了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股今年上半年表現強勢，不少ETF也繳出亮眼成績。理財作家施昇輝表示，他到公家單位演講時，直接把今年上半年的「及格標準」訂在50%，原因很簡單，「因為無腦買0056，就有50%了。」他認為，如果忙著選股、殺進殺出，最後績效卻還輸給抱著ETF不動的人，「不是太難堪了嗎？」貼文曝光後，也引發不少投資人熱烈討論。

施昇輝在粉專「樂活分享人生」表示，到公家單位演講時，分享今年上半年的投資心得，「今年上半年的報酬率及格標準是50%，因為無腦買0056，就有50%了。」他點出，如果花了很多時間研究個股、頻繁進出市場，「連50%都沒有，還輸給無腦投資的人，不是太難堪了嗎？」

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他接著分析，0056長期以來常被指數化投資派批評，因此拿來當及格標準算是相當合理。他也比較不同ETF表現，指出國內指數化投資派推崇的0050，今年上半年報酬率約65%，「果然名副其實」；至於全球股票ETF VT則約11%，讓他笑說，「果然是台灣難波萬啊！」並認為，台股報酬率勝過全球股市平均，應該是全體國民都值得開心的事。

貼文引發不少投資人共鳴，有人表示，「今年算運氣很好，0056跟878居然走到飆股的樣子，有股息也有漲幅，賺爛了。」也有人認同，「如果今年總資產報酬沒有超過50%，真的不能算是好。」還有網友笑說，「All in然後又抱到50%的，應該都很優秀！」

不過，也有不少人提醒，今年的情況未必具有代表性，「拿0056談報酬率有點怪，今年的特例以後還會有嗎？」另有網友認為，0056本來就是以股息為特色，「重點是利息，畢竟買了就忘記它，漲跌也不管它。」也有人強調，「選股還是需要的，畢竟指數型ETF是無腦做多，完全是憑運氣，誰也無法保證運氣會一直都很好。」