千金股世芯傳獲亞馬遜獨家自研晶片訂單　股價攻漲停

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

天風國際證券分析師郭明錤發布最新產業調查指出，亞馬遜因AI算力擴張導致自由現金流暴跌95%，20年來首度將自有消費電子處理器改為自研COT（customer-owned tooling）模式，由世芯-KY（3661）獨家負責後段設計與測試，受此消息面激勵，臨收盤前攻上漲停價。

世芯-KY今日以下跌150元、4300元開出，股價一度跌至4280元今日低點，惟隨著利多消息面傳出，股價開低走高，近中午1 點攻上4895元漲停價。

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以下是郭明錤臉書內容：

我最新的產業調查顯示，Amazon 自有消費電子的處理器採購策略，20 年來將首次有重大轉向：捨棄外購並改採 COT（customer-owned tooling）模式，世芯-KY 獨家提供自研晶片的後段設計與測試。幾個重點：

1. 受 AI 算力快速擴張影響，Amazon 截至 1Q26 的過去 12 個月自由現金流年減 95%，降至約 12 億美元。為維持財務彈性並支撐 AI 投資週期，公司正同步精簡組織並優化非 AI 業務的成本結構。

2. Amazon 自有消費電子產品，包括：Kindle、Fire TV、Echo、Alexa 裝置、Blink、Ring 等，目前採用的處理器均為外購。為優化成本結構，Amazon 決定將逐步停止外購，改採與 AI 晶片 Trainium 類似的 COT 模式，自行主導處理器開發。

3. 在此轉型過程中，Amazon 選定的合作對象為世芯-KY，由其獨家負責後段設計與測試。世芯-KY 除了會就各項設計專案向 Amazon 收取一次性工程費用（NRE），也會隨處理器的出貨受惠。

4. 此策略預計自 2027 年起啟動，待全面轉換完成後，自研處理器的年出貨量預估將達到約 4,000 萬顆，預期將有效改善 Amazon 自有產品的成本結構，並顯著貢獻世芯-KY 的營運動能。



