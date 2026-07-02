台股狂殺千點急拉收跌274點　台積電跌40元收2465

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（2日）開低走低，加權指數終場收跌274.83點，以46744.16點作收，跌幅0.58％，成交量1兆零163.6億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌185.1點開出，指數開低走低，盤中最高達46910.31點，最低下跌1037.1點至45981.89點，終場收在46744.16點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到2465元，跌幅1.6％；鴻海（2317）下跌2元至239元；聯發科（2454）上漲10元至4345元；廣達（2382）下跌3元來到369元；長榮（2603）維持平盤至185.5元。
今天漲幅前5名個股為世芯-KY（3661）上漲445元，漲幅10％；富田-創（4590）上漲8元，漲幅10％；虹揚-KY（6573）上漲2.1元，漲幅10％；宏遠（1460）上漲0.72元，漲幅10％；達明（4585）上漲30.5元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為聯策（6658）下跌25.5元，跌幅9.92％；德律（3030）下跌34.5元，跌幅9.76％；高力（8996）下跌140元，跌幅9％；同欣電（6271）下跌23.5元，跌幅8.17％；銘旺科（2429）下跌3.7元，跌幅7.71％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|世芯-KY（3661）
|4895.0
|▲445.0
|▲10.0％
|富田-創（4590）
|88.0
|▲8.0
|▲10.0％
|虹揚-KY（6573）
|23.1
|▲2.1
|▲10.0％
|宏遠（1460）
|7.92
|▲0.72
|▲10.0％
|達明（4585）
|336.0
|▲30.5
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯策（6658）
|231.5
|▼25.5
|▼9.92％
|德律（3030）
|319.0
|▼34.5
|▼9.76％
|高力（8996）
|1415.0
|▼140.0
|▼9.0％
|同欣電（6271）
|264.0
|▼23.5
|▼8.17％
|銘旺科（2429）
|44.3
|▼3.7
|▼7.71％
資料來源：證交所
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