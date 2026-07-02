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台股狂殺千點急拉收跌274點　台積電跌40元收2465

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（2日）開低走低，加權指數終場收跌274.83點，以46744.16點作收，跌幅0.58％，成交量1兆零163.6億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌185.1點開出，指數開低走低，盤中最高達46910.31點，最低下跌1037.1點至45981.89點，終場收在46744.16點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到2465元，跌幅1.6％；鴻海（2317）下跌2元至239元；聯發科（2454）上漲10元至4345元；廣達（2382）下跌3元來到369元；長榮（2603）維持平盤至185.5元。

今天漲幅前5名個股為世芯-KY（3661）上漲445元，漲幅10％；富田-創（4590）上漲8元，漲幅10％；虹揚-KY（6573）上漲2.1元，漲幅10％；宏遠（1460）上漲0.72元，漲幅10％；達明（4585）上漲30.5元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為聯策（6658）下跌25.5元，跌幅9.92％；德律（3030）下跌34.5元，跌幅9.76％；高力（8996）下跌140元，跌幅9％；同欣電（6271）下跌23.5元，跌幅8.17％；銘旺科（2429）下跌3.7元，跌幅7.71％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
世芯-KY（3661） 4895.0 ▲445.0 ▲10.0％
富田-創（4590） 88.0 ▲8.0 ▲10.0％
虹揚-KY（6573） 23.1 ▲2.1 ▲10.0％
宏遠（1460） 7.92 ▲0.72 ▲10.0％
達明（4585） 336.0 ▲30.5 ▲9.98％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
聯策（6658） 231.5 ▼25.5 ▼9.92％
德律（3030） 319.0 ▼34.5 ▼9.76％
高力（8996） 1415.0 ▼140.0 ▼9.0％
同欣電（6271） 264.0 ▼23.5 ▼8.17％
銘旺科（2429） 44.3 ▼3.7 ▼7.71％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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