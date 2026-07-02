AI資本支出3大因素牽動下半年經濟表現　聚焦現金流穩健龍頭企業

▲富邦金首席經濟學家羅瑋。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

龐大AI資本支出帶動美國科技產業，以及全球科技供應鏈增長，富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋博士在今 （2）日舉行的「2026富邦財經趨勢論壇」指出，供給面衝擊、央行貨幣政策及AI資本支出將是牽動下半年全球政經情勢的三大主軸，目前AI產業確實存在局部泡沫，缺乏核心技術與明確獲利模式的概念股將面臨修正風險。

羅瑋分析，6月FOMC會議Fed雖維持利率不變，但新公布的點陣圖明顯偏鷹，代表Fed目前首要任務在於抑制通膨預期，Fed官員的經濟預測也反映出兩難局面，核心PCE預估值上修，GDP成長預估值下修，代表Fed官員看到「通膨韌性較高、成長動能轉弱」的組合，市場反應也很直接，股、債市同步下跌，因為這次會議粉碎了市場對年底前Fed再度降息的期待，未來投資人必須逐步適應「High for Longer」的利率環境。

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當前的AI投資已經從「熱潮」逐漸演變成「豪賭」，雲端服務供應商（CSP）的資本支出佔營運現金流的比重即將突破98%，表示把賺來的每一塊錢都投進AI軍備競賽，Alphabet、Oracle等公司今年融資金額驚人，導致5年期CDS（信用違約交換）上行，市場上的信用風險溢價正在抬頭，投資人需留意高估值科技股的「融資脆弱性」風險。雖然AI對經濟是正面動能，但對金融市場不一定永遠是利多，未來觀察重點應逐步從「哪些企業可以受惠於AI發展」，轉向「哪些企業具備穩健財務結構，足以支撐持續性的AI資本支出」。

羅瑋認為，目前AI產業確實存在局部泡沫，缺乏核心技術與明確獲利模式的概念股將面臨修正風險，但長期而言，AI已從單純的「聊天機器人」進化為具備執行力的「AI Agent」；AI更已在企業產生實質滲透，近期美國科技與零售業裁員並非源於經濟惡化，而是 AI已可有效承擔部分基礎程式碼編寫與常規工作；在程式碼生成、藥物研發、實驗模擬、法律行政、金融風險管控等領域AI同樣展現卓越成效，這波由AI推動的「破壞性創新」有望帶來新一波生產力提升。

AI投資可從「算力、電力、應用」三大環節觀察。台灣半導體產業在算力領域具備高度競爭優勢，先進製程晶片、高階伺服器及高速網通設備全球市佔率分別達90%、70%及逾五成，硬體製造居全球領先地位；同時，NB與PC產業亦在應用介面與終端工具端占有重要位置；相較之下，在應用平台與場域等軟體布局仍有深化空間。但隨著AI應用落地普及，又將進一步推升算力與電力需求，對台灣而言，AI將成為提升半導體產業及整體經濟成長的正向循環。

展望今年下半年，在股票市場方面，由於美國經濟展現優於預期的韌性，企業營收及獲利成長將支撐美股表現。投資策略上，AI供應鏈仍為市場配置首選，「HALO」概念投資則兼具防禦與成長雙重優勢。新興股市表現將主要取決於美國對外經貿政策走向及全球資金流動變化。

