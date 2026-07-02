走私輝達晶片銷中！　美超微發聲明：台灣總部未被搜索

▲美國AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

基隆地檢署持續偵辦國人涉嫌走私美超微（Supermicro）高階AI伺服器至中港澳，對此美商美超微（Supermicro）當地時間1日（台灣時間2日）美超微營收長Matt Thauberger發布最新致客戶與夥伴聲明，4點澄清強調Supermicro台灣辦公室並未被任何政府機關搜索，「相反地此事件凸顯了我們與台灣主管機關的持續合作。」

Matt Thauberger在聲明指出，媒體報導一項與Supermicro有關的台灣調查案件，他指出，相關主管機關已證實，Supermicro並非本次事件的主要對象。數個月以來，公司一直向台灣主管機關提供必要資訊，並積極配合調查行動，助力案件推進。

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Matt Thauberger的4點說明如下：

1．本周一（2026年6月29日），四名美超微（Supermicro）臺灣分公司的員工因涉及臺灣當局針對公司向臺灣某科技公司銷售產品一事的調查而被拘留問話。

我們配合有關部門，提供了對這些員工辦公桌及電子設備的查閱許可權。這四名員工中，兩人已被拘留等待聽證，另外兩人則已獲准保釋。

對於任何違反法律或公司內部政策的行為，我們均持零容忍態度；這四名員工已立即被停職（行政休假），等待臺灣方面的調查結果。

2．我們主動配合主管機關，協助提供上述員工的辦公設施與電子裝置之存取權限。

3．四名員工中，兩人目前受羈押，等待後續的相關程序；另外兩人已獲交保。

4．對任何違反法律或公司政策的行為，Supermicro抱持零容忍態度。公司已立即對上述四名員工採取行政停職，直至台灣調查程序完成，以進行後續的適當措施。